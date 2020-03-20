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Başkan Faruk Özlü'den Sağlık çalışanlarına otobüsler ücretsiz

DÜZCE (İHA) – Korona Virüs'e karşı fedakarca ve başarılı bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarına Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den destek geldi.

20.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:08
Başkan Faruk Özlü'den Sağlık çalışanlarına otobüsler ücretsiz
DÜZCE (İHA) – Korona Virüs'e karşı fedakarca ve başarılı bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarına Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den destek geldi. Sağlık çalışanları Düzce Belediyesi otobüslerine ücretsiz binebilecek. Ayrıca, belediyeye ait otoparklardan da ücretsiz yararlanabilecekler.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde tedbirler alındı. Sağlık çalışanları için ise farklı farklı çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalardan birisi de Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından alındı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları belediye otobüslerine ücretsiz binebilecek. Başkan Özlü: ' Korona virüs'e karşı fedekarca ve başarılı bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarımız kimliklerini göstermek suretiyle Düzce Belediyesi Otobüsleri ile Düzce Belediyesi'ne ait otoparklarımızı ücretsiz olarak kullanabilecekler. Sağlık çalışanlarımız bizler için çalışıyor. İnşallah en kısa sürede normal düzene dönülecektir' dedi.

"Sağlık çalışanlarına moral vermek istedik"

Başkan Özlü: 'Doktorundan hemşiresine sağlık kurumlarında fedakarca çalışan, gecesini gündüzüne katarak salgın hastalığa karşı mücadele eden tüm sağlık personellerine şükran borçluyuz, sağlık çalışanlarımızı gönülden alkışlıyoruz. Sizin çabanız ve tüm topluma destek ve şifa oluyor, iyi ki varsınız. Biz de Düzce Belediyesi olarak ailelerinize ve size moral vermek istedik. Koronavirüse karşı yoğun bir mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarının yararlanabileceği hizmetle, sağlık personellerinin birinci derece yakınlarına özel (eş, anne, baba) olarak verilecek olan bu hizmet kapsamında Düzce Belediyesi'ne telefonla ulaşan sağlık personellerinin yapmış oldukları temel gıda alışverişlerini bulundukları yerden belediye görevlilerince alınıp, belediyemiz araçları ile evlerine teslim edilecek. Saat 10: 00 ile 13: 00 arasında 524 74 39 ve 0530 546 10 70 numaraları arayarak talepte bulunabilirler" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Düzce, Güncel

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