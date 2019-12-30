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Başkan Faruk Özlü söz verdi yaptı

DÜZCE(İHA) –Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün mahalle ziyaretleri sırasında kendisine iletilen Fiskobirlik Kavşağının trafiğe açılması ile ilgili verdiği sözü tuttu ve yolda yapılan iyileştirme çalışmaları sonrasında trafiğe açıldı.

30.12.2019 21:57 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:03 Başkan Faruk Özlü söz verdi yaptı
DÜZCE(İHA) –Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün mahalle ziyaretleri sırasında kendisine iletilen Fiskobirlik Kavşağının trafiğe açılması ile ilgili verdiği sözü tuttu ve yolda yapılan iyileştirme çalışmaları sonrasında trafiğe açıldı.

Düzce'nin TEM Otoyolu çıkışı ile Kalıcı konutları birbirine bağlayan yolda yaşanan trafik sıkıntı nedeniyle Fevziçakmak Mahallesi ile Bolu Caddesini birbirine bağlayan kavşak trafiğe kapatılmıştı. Düzce Belediye Dr. Faruk Özlü'nün Fevziçakmak Mahallesi ziyaretleri sırasında vatandaşların kavşağın trafiğe açılması talebi ile karşı karşıya kalmıştı. Başkan Özlü yolda çalışma yapılarak yolun trafiğe açılacağını sözünü vermişti.

Başkan Özlü'nün söz vermesinin ardından alanda çalışmalar hızlandırıldı ve Fevzi Çakmak Mahallesi ile Bolu Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayan Fiskobirlik Kavşağı gerekli önlemlerin alınması ve ışıklı uyarı sistemlerinin oluşturulması ile araç trafiğine açıldı.

Viyadük yapılacak

Fiskobirlik kavağı ışıklandırma yapılarak açıldı. Açılan kavşak için önümüzdeki aylarda viyadük yapılması için ihaleye çıkılacak. İhalenin yapılmasının ardından ise bölgeye viyadük yapılacak. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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