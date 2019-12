Başkan Faruk Özlü "Tüm imkanlarımız personelimiz içindir"

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce Belediyesinde çalışan her personel karşılığını mutlaka alacak, biz bu prensip ile çalışıyoruz" dedi.Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Kasım ayında imzalanan 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' dolayısıyla kendisini ziyaret etmek isteyen Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Levent Uslu, Düzce İl Başkanı Asiye Durnacı ve birlik üyeleri ile bir araya geldi. Düzce Belediyesi ve BEM-BİR-SEN arasında Kasım ayı içinde imza altına alınan 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' dolayısıyla Başkan Özlü'ye teşekkürlerini ileten heyet sözleşmenin belediye çalışanlarına hayırlı uğurlu olması dileklerini iletti.Ziyarette açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de sosyal denge ödeneği konusunda personel beklentisinin farkında olduklarını belirterek "Belediyemiz ve BEM-BİR-SEN arasında imzalanması beklenen sosyal denge tazminatı sözleşmesi için görüşmelerimiz devam ediyordu. Kasım ayı içinde bu işi bitireceğimizi bir önceki görüşmemizde söylemiştik. Söz verdik, sözümüzü tuttuk. Kurumumuzun tüm imkanları çalışan personelimiz için seferberdir. Düzce Belediyesinde çalışan her personel karşılığını mutlaka alacak, biz bu prensip ile çalışıyoruz. Çalışkan, disiplinli ve işinde uzman personelimiz için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Kıymetli Genel Başkana ve Düzce heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, sosyal denge tazminat sözleşmesinin personelimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - DÜZCE