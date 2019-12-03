Haberler » Güncel » Başkan Faruk Özlü 'Tüm imkanlarımız personelimiz içindir' - Haber

Başkan Faruk Özlü "Tüm imkanlarımız personelimiz içindir"

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce Belediyesinde çalışan her personel karşılığını mutlaka alacak, biz bu prensip ile çalışıyoruz" dedi.

03.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:31Başkan Faruk Özlü
DÜZCE(İHA) – Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce Belediyesinde çalışan her personel karşılığını mutlaka alacak, biz bu prensip ile çalışıyoruz" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Kasım ayında imzalanan 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' dolayısıyla kendisini ziyaret etmek isteyen Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Levent Uslu, Düzce İl Başkanı Asiye Durnacı ve birlik üyeleri ile bir araya geldi. Düzce Belediyesi ve BEM-BİR-SEN arasında Kasım ayı içinde imza altına alınan 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' dolayısıyla Başkan Özlü'ye teşekkürlerini ileten heyet sözleşmenin belediye çalışanlarına hayırlı uğurlu olması dileklerini iletti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de sosyal denge ödeneği konusunda personel beklentisinin farkında olduklarını belirterek "Belediyemiz ve BEM-BİR-SEN arasında imzalanması beklenen sosyal denge tazminatı sözleşmesi için görüşmelerimiz devam ediyordu. Kasım ayı içinde bu işi bitireceğimizi bir önceki görüşmemizde söylemiştik. Söz verdik, sözümüzü tuttuk. Kurumumuzun tüm imkanları çalışan personelimiz için seferberdir. Düzce Belediyesinde çalışan her personel karşılığını mutlaka alacak, biz bu prensip ile çalışıyoruz. Çalışkan, disiplinli ve işinde uzman personelimiz için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Kıymetli Genel Başkana ve Düzce heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, sosyal denge tazminat sözleşmesinin personelimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - DÜZCE

Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:06 Belarus Cumhurbaşkanı: "Sırbistan'ın AB üyeliğine saygı duyuyoruz, ancak çok umutlanmayın" - Haber
20:06 ABD'de lisede ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı - Haber
20:06 Kocaeli'de teslim olmayı reddeden silahlı zanlıyı polis ikna etti - Haber
20:06 Dörtlü Zirve'de Suriye görüşüldü - Haber
20:01 Meteorolojiden kar yağışı uyarısı - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
19:01 İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
19:38 Galatasaray'da Lemina ve Feghouli sakatlandı! - Haberler
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı - Haberler
15:06 Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu - Haberler
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haberler
3.12.2019 20:07:50