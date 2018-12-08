Başkan Fatma Şahin Deneyimlerini Gençlerle Paylaştı

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:07



08 Aralık 2018 Cumartesi 10:07

Gaziantep Üniversitesi Mimar ve Mühendislik Grubu tarafından düzenlenen "Bir Çay Bir Sohbet" programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, deneyim ve tecrübelerini gençlerle paylaştı. Soru cevap şeklinde geçen program, Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Üniversiteli gençlerin sorularını içtenlikle cevaplayan Şahin, gençlerden tam not aldı. Başkan Şahin, mimar ve mühendis adaylarına erkek alanı olarak görülen siyaset arenasına 17 yıl önce nasıl girdiğini anlattı."En büyük gücümüz yetişmiş insandır"Gençlerin bakışının kendisini çok farklı yerlere götürdüğünü aktaran Başkan Şahin, "Ekonomi, sanayi, arkeoloji ve gastronomi şehriyiz ama aynı zamanda 3 üniversitesiyle üniversite şehriyiz, 100 bin öğrencisiyle bilim yuvasıyız. 750 bin genç nüfusu sahip olan beşeri sermayesi güçlü olan bir şehiriz. En büyük gücümüz yetişmiş insan gücümüzdür. Dünya vatandaşlığının konuşulduğu bir dönemde, siz gençler kendinizle değil aynı zamanda Çin'de, Amerika'da ve Avrupa'da herhangi bir şehirde yaşayan bir üniversiteli gençle yarışıyorsunuz. Onun için sizleri çok iyi bir şekilde yetiştirmemiz lazım. Bizim zamanımızda azıcık kafan çalışıyorsa, azıcık disiplinli çalışırsan bir şeyler oluyordu, şu an bu durum daha da zorlaşmış. Sizlere küçük küçük dokunuşlarla büyük başarılar yakalamamız gerekiyor" dedi."Sıfır Zaman Kaybı"İstanbul Teknik Üniversitesini bitirdikten hemen sonra bir gün bile dinlenmeden İŞ-KUR'a giderek iş başvurusunda bulunduğunu aktaran Şahin, "Üniversiteyi 4 yılda bitiren sayılı öğrencilerindendim. Çünkü kız kardeşim eczacılığı kazanmıştı, ailemin iki çocuğu okutacak mali gücü olmadığından benim derhal işe girmem gerekiyordu. Gaziantep'e geldim bavulumu eve bıraktım, rahmetli annem, 'kızım gel biraz dinlen' dedi, ben durmadım İŞ-KUR'a gittim. İşçi bulmadan bana, 'bugün bize reaktif boyayla ilgili deneme yapan fabrika kuruldu, sizin CV'ye uygun mühendis arıyorlar' dediler. Fakülteyi bitirdim, eve geldim, işe başvurdum ve kabul edildim, tam anlamıyla sıfır zaman kaybı. Özel sektörde 15 sene çalıştım. Çalışma arkadaşlarım bilir, hiç zaman kaybetmeyi sevmem, aşırı mükemmeliyetçiyim, ama ben buyum" diye konuştu.Düzbağ İçme Suyu Projesi, Gaziray Projesi ve Kuzey Şehir Projesi hakkında bilgiler veren Başkan Fatma Şahin, yeni dönemde hep birlikte çok önemli çalışmalara imza atacaklarını bildirdi.Karşılıklı sohbet şeklinde geçen programda, gençlerden gelen soruları yanıtlayan Başkan Şahin, gençlerin takdirini kazandı. - GAZİANTEP