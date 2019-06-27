27.06.2019 14:57
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Başkan Ferhat Yılmaz, çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Ferhat Yılmaz, çalışmaları yerinde inceledi

Yozgat'ın Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçede devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceledi.

Yozgat 'ın Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz , ilçede devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makama oturmaya değil çalışmaya geldiklerini, seçimler öncesi verdikleri vaatleri de bir bir yerine getirdiklerini söyledi.
Ekiplerin çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, "İlçemizin çeşitli noktalarında kaldırım, yol, park, bahçe çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu çalışmaları yerinde inceleyip ekiplerimizin çalışmalarını kontrol ediyoruz. Amacımız, ilçemizin daha huzurlu ve daha mutlu yaşamı için ne gerekli ise onu yerine getirmektir. Bizler belediye başkanlığı makamına oturmaya değil, halkla iç içe, sorunları yerinde görüp sorun çözüm odaklı olmak için geldik. İlçemiz hizmetin en iyisine layıktır." dedi.
Kaynak: AA
Yerköy , Yozgat , Ferhat Yılmaz , Güncel

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