Başkan Ferit Karabulut: Artık Göç Alan Bir İlçeyiz

Kütahya
Valisi Ömer Toraman, ilçeleri tanımak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Kütahya'nın Altıntaş
ilçesini ziyaret etti.
Altıntaş programına Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği ziyaretiyle başlayan Vali Ömer Toraman'a Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Dumlupınar
Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut
, Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ile diğer protokol üyeleri eşlik etti.
Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği hakkında bilgiler alıp dua ettikten sonra Şehit Sancaktar Anıtı ile Zafertepe Çalköy
Zafer Anıtı'nı ziyaret eden Vali Dr. Ömer Toraman tören alanında da incelemelerde bulundu.
Vali Dr. Ömer Toraman, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu'nu da ziyaret ederek ilçe hakkında brifing aldı.
Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, İlçe Jandarma
Komutanı Emrah
Ataselim ile İlçe Emniyet Müdürü Sıraç Karakaya
ziyarette hazır bulundu.
Vali Dr. Ömer Toraman kaymakamlık ziyaretinin ardından Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut'u ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Vali Ömer Toraman'a teşekkür eden Belediye Başkanı Ferit Karabulut, "İlçemizin yüzde 80'i tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Ova ağırlıklı bir çiftçilik yapıyoruz. Altıntaş Zafer OSB
ile Zafer Havalimanı ilçemize olan teveccühü artırdı. Artık göç alan bir ilçeyiz." dedi.
Vali Ömer Toraman, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Kütahya,Ferit Karabulut,Altıntaş
22 Kasım 2018 Perşembe 12:44