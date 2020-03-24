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Başkan Fevzi Kılıç korona virüsüne karşı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, koronavirüs'e karşı ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

24.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:30
Başkan Fevzi Kılıç korona virüsüne karşı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, koronavirüs'e karşı ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Erenler Belediyesi korona virüsüne karşı alınan tedbirler ve önlemler kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ekiplerin sahada tüm gücü ve gayretiyle çalıştığını ifade etti. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Fevzi Kılıç, "Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Koronavirüs 'e karşı alınan tedbirler kapsamında yayınlanan genelgeye yönelik denetimlerine devam ediyor. Vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunmasını önlemek amacıyla kapatılan tesis, çay bahçeleri ve parklarda gerçekleşen denetimlerde Zabıta ekiplerimiz tarafından vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor. Zabıta ekiplerimiz Koronovirüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkmaması istenilen 65 yaş üstü vatandaşlarımızın maaşlarını çekmeleri konusunda kolaylık sağlamak amacıyla banka personelleri ile kapıda maaş ödemesi sağlıyor. Dua kapımız olan değerli büyüklerimizin her zaman yanlarındayız" dedi.

Açıklamalarının devamında Başkan Kılıç, "Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz Koronavirüs'ün risk gruplarına yönelik çalışmaları kapsamında ilçemizdeki 65 yaş ve üstü, desteğe ihtiyacı olan vatandaşların evlerinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nca belirlenen şekilde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Aynı zaman Temizlik İşleri Müfütlüğü ekiplerimiz ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında da dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Evleri dezenfekte edilen 65 yaş üstü vatandaşlarımıza aynı zamanda ekiplerimiz kolonya, maske gibi kendilerini korumalarını sağlayacak ürünleri de takdim ediyorlar. Bunlarla birlikte yalnız yaşayan değerli büyüklerimizin evlerinden çıkmalarını önlemek amacıyla market ve benzeri alışverişlerinde ekiplerimiz kendilerine yardımcı oluyor. Allah'ın izni, alınan önlemler ile ülkemiz bu tehdide yenik düşmeyecek. Hemşerilerimizin devletimizin tedbirlerine uymalarını önemle rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları gerekiyor. Tüm hemşerilerimizin toplumun sağlığı için devletimizin uyarılarına, kanunlarına uymaları gerekiyor. İnşallah alınan önlemler ile risk en aza indiriliyor" diye konuştu. - SAKARYA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Fevzi Kılıç, Erenler, Zabıta, Güncel

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