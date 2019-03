Başkan Fındıkoğlu, Bakan Pekcan'dan Kendir İhtisas Osb'yi Talep Etti

Kaynak: İHA

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Kendir İhtisas Organize Sanayi Bölgesini talep etti.Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Kastamonu Ticaret Borsası tarafından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Bölge İstişare toplantısına katılan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, "Türkiye'de özel sektör her zaman, her konuda devletimizin yanında olduğu gibi, bu günlerde de enflasyonla mücadele, istihdam seferberliği gibi alınan tedbirlerde de TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun önderliğinde taşın altına elini koymuş ve gerekeni yapmaktadır. Tarih tekerrürden ibarettir. Kastamonu iş dünyası geçtiğimiz yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın TOBB Başkanımızın başlattığı istihdam seferberliğine 4 bin yeni istihdamla destek olmuştur. Yeni istihdam seferberliğinde de gerekeni yapacaklardır. Kastamonu ekonomimizin gelişmesi, daha fazla üretmek, daha fazla istihdam oluşturmak için tüm çabalarıyla çalışan iş adamlarımız adına sizlerden taleplerimiz olacak" dedi."İlimizin 5. Bölgede yer almasını talep ediyoruz"Kastamonu'nun 4. Bölgeden 5'inci bölgede değerlendirilmesini isteyen Başkan Fındıkoğlu, "İlimiz, Bölgesel Teşvik Sistemi'nde 6 bölge arasında 4. Bölge de yer alıyor. Bu durum, çevremizdeki illerin bulundukları teşvik bölgeleri dikkate alındığında, ilimize dezavantaj sağlıyor. Bu nedenle ilimizin 5. Bölgede yer almasını hükümetten talep ediyor ve sizin de desteğinizi bekliyoruz. Bunun yanında ilçesel teşvik sisteminin getirilmesini ve nüfusu az, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi çok gerilerde olan ilçelerimizin il merkezinden ayrı düşünülmesini, buralara yatırım yapan iş adamlarımızın bölgesel değil ilçesel teşviklerden yararlanmalarını talep ediyoruz" diye konuştu."BAKAP'ın bir an önce hayata geçirilmesi için destek bekliyoruz"BAKAP'ın bir önce hayata geçirilmesi için destek beklediklerini söyleyen Başkan Fındıkoğlu, "İlimizle benzer özellikleri taşıyan illerin bünyesinde bulunduğu Bölge Kalkınma İdarelerinden ilimizi de kapsayacak şekilde Batı Karadeniz Bölgesi'nde kurulmasını istiyoruz. Bölgemizdeki 6 ili kapsayacak ve kısa adı "BAKAP" olan Batı Karadeniz Kalkınma Projesi Bölge İdaresi'nin bir an önce hayata geçirilmesi için desteğinizi bekliyoruz" şeklinde konuştu."Kendir İhtisas OSB'yi ilimize talep ediyorum"Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Kendir İhtisas Organize Sanayi Bölgesini talep eden KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, şöyle konuştu: "İlimizin yapısı bakımından Kendir üretimine de uygun olduğu bilinmektedir. Kastamonu olarak Kendir üretimine talibiz. Kastamonu iş dünyası, bürokrasisi, siyaseti ve halkının huzurunda Kendir İhtisas OSB'yi ilimize talep ediyorum" - KASTAMONU