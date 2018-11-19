Başkan Genç'ten Hafta Sonu Mesaisi

Döşemealtı
Belediye Başkanı Turgay Genç
, hafta sonu ilçe merkezi ve mahallerinde düzenlenen Mevlit törenlerine katıldı. Belediye Başkanı Genç
, Meclis üyeleri, Mahalle muhtarları ve CHP
ilçe örgütüyle birlikte sabahın erken saatlerinde hafta sonu mesaisine başladı. Sabah
ilçe esnafıyla birlikte kahvaltı yapan Genç, daha sonra Çığlık mahallesinde iki ayrı Mevlide katıldı. Burada vatandaşlarla tek tek selamlaşıp dertlerini dinleyen Genç ve beraberindekiler okunan Kuran-ı dinleyip dua ettiler.
Genç ayrıca, Yeşilbayır
, Düzlerçamı
ve Bahçeyaka mahallelerinde düzenlenen Mevlit törenlerine katıldı. - ANTALYA
Osman Genç,Turgay Genç,Döşemealtı,Genç
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:31