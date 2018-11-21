Başkan Genç'ten Süleyman Dişli'ye Ziyaret

Söğütlü
Belediye Başkanı Hüseyin Genç
, Adapazarı
Belediye Başkanı Süleyman Dişli
'yi ziyaret ederek, yerel yönetimlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Adapazarı Beleidye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret eden Başkan Hüseyin Genç, yerel yönetimlerle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, gerek belediyeler gerekse tüm kurumlarla koordineli çalıştıklarını ve ortak istişarenin hizmette önemli olduğunu söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli, zaman zaman belediye başkanlarımızla bir araya gelerek istişarede bulunuyoruz. Söğütlü Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Genç'e yaptığı nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA
Adapazarı,Hüseyin Genç,Söğütlü,Süleyman Dişli
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:10