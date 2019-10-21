Haberler » Güncel » Başkan Geylani'den 'Dünya Gazeteciler Günü' mesajı

Başkan Geylani'den "Dünya Gazeteciler Günü" mesajı

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

21.10.2019 11:42Başkan Geylani'den
Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Geylani, gazeteciliğin kamuoyunu bilgilendirmek adına her yerde ve her koşulda gece gündüz demeden, vatandaşların haber alma ihtiyacını karşılayan, gelişmeleri ilkeli, tarafsız ve doğru bir şekilde kamuoyuyla paylaşan, özveri ve feragat gerektiren, toplumun gözü kulağı niteliğindeki en kutsal mesleklerin başında geldiğine dikkat çekti. Tüm gazetecilerin gününü kutlayan Başkan Geylani, "Günümüz dünyasının vazgeçilmezleri arasına giren basın yayın ve medya faaliyetleri, bu alanda çalışan binlerce insanın emeği ve alın teri, her şeyden önemlisi de gazetecilerimizin her yerde ve her koşulda haber üretme azmi sayesinde toplumların gözü, kulağı olmaya devam etmektedir. Bu zor ve fedakarlık isteyen mesleği en iyi şekilde yerine getiren başta Tatvan'daki gazetecilerimiz olmak üzere ülkemizdeki bütün basın mensuplarının 21 Ekim Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim" diye konuştu. - BİTLİS

Gazeteciler Günü, Tatvan, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:52 Maltepe'de gecekonduda yangın... Baba ile 3 yaşındaki oğlunu komşular kurtardı
13:51 Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi, Bolu'ya getirildi (2)
13:51 FETÖ'nün askeri okullara giriş mülakatlarında usulsüzlük soruşturmasında 20 şüpheliye tutuklama...
13:46 Yaşlı kadına önce tecavüz girişiminde bulundu, sonra bıçakladı
13:50 KADIKÖY VE GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI
13:50 Şehit Muhammed Önek son yolculuğuna uğurlandı
13:50 - Şili'deki protestolarda bilanço artıyor- Göstericiler fabrikayı yaktı: 5 ölü
21.10.2019 13:52:29