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Başkan Geylani'den Miraç Kandili mesajı

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

21.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:30
Başkan Geylani'den Miraç Kandili mesajı
Bitlis 'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Geylani mesajında bu gecede Peygamber Efendimizin (S.A.V.) göğe yükselişinin tüm inananlar adına çok önemli bir olay olduğuna dikkat çekerek, "Bu geceden sonra farz kılınan ve bizzat Peygamberimiz tarafından müminlerin Miracı olarak kabul edilen namaz; arınmayı birliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi, bereketimizi, mutluluk ve sıhhatimizi arttırmaktadır. Bu nedenle bu gece biz inananlar için ayrı bir önem ve mana taşır. Bu vesile ile başta hemşehrilerimiz olmak üzere tüm inananların kandilini kutluyor yüce Rabbimizden Miraç hürmetine, tüm insanlığı yer, gök afetlerinden ve salgın hastalıklardan korumasını niyaz ediyorum" dedi.

Başkan Geylani sözlerinin devamında, "Son günlerde yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığa karşı halkımızın dikkatli olmasını ve devletimiz tarafından alınan kararlara harfiyen uymasını istiyoruz" diyerek çok önemli durumlar haricinde kimse evinden dışarı çıkmamasını ve uyarılara riayet etmesini önemle vurguladı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Miraç Kandili, Tatvan, Bitlis, Güncel

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