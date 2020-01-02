Haberler » Güncel » Başkan Geylani, esnaf ve basın mensuplarını ziyaret etti - Haber

Başkan Geylani, esnaf ve basın mensuplarını ziyaret etti

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, esnaf ve ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

02.01.2020 20:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:40 Başkan Geylani, esnaf ve basın mensuplarını ziyaret etti
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, esnaf ve ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Başkan Geylani, çarşı merkezindeki ziyaretlerin ardından İbadullah Camisindeki pasajda esnafla bir araya geldi.
Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Geylani, daha sonra ilçedeki özel hastaneye giderek, 2020 yılının ilk bebeğini kucakladı.
Geylani, hastane ziyaretinin ardından ilçede görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.
Basın mensuplarına projelerini anlatan Geylani, yapılan çalışma ve projeler hakkında bilgi verdi.

Mehmet Emin Geylani, Tatvan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:56   DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haber
21:56   Pakistan'da dört katlı bina çöktü - Haber
21:56   Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Eastmed projesi anlaşmasına tepki Açıklaması - Haber
21:56   Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması - Haber
21:55   Aksoy'dan EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama - Haber
20:11   Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi - Haber
20:03   Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Haber
19:59   Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu - Haber
18:57   Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Haber
18:34   Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı - Haber
2.01.2020 22:02:16