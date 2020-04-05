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Başkan Göğebakan'dan avukatlar günü mesajı

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, hukuk sisteminin vazgeçilmez unsurlarından birisi olan ve savunma görevini üstlenen meslektaşlarının 5 Nisan Avukatlar gününü kutladı.

05.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:18
Başkan Göğebakan'dan avukatlar günü mesajı
Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, hukuk sisteminin vazgeçilmez unsurlarından birisi olan ve savunma görevini üstlenen meslektaşlarının 5 Nisan Avukatlar gününü kutladı. Başkan Göğebakan, "Sağlığın için evde kalmaya devam et Türkiye" çağrısında da bulundu.

SAVUNMA HAKKI

Hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel taşı ve en büyük güvencesi olan, savunma mesleğinin temsilcileri olan avukatların bu özel gününü kutlayan Baro Başkanı Talat Göğebakan, mesleğin ve yargının tüm sorunlarının çözülmüş olduğu güzel günlere kavuşma dileklerinde bulundu. Demokrasi ve hukuk devletinin vazgeçilmezi olan savunma hakkının, toplumsal barışı ve adaleti güçlendirmesi yanında, bireyin kendini ifade etmek ve uğradığı haksızlığı gidermek amacıyla başvurduğu en medeni yol olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

ADALET BİR TOPLUMDA EN ÜSTÜN DEĞERDİR

"Savunmanın temsilcileri avukatların olmadığı yerde adil yargılama olmaz. Adalet bir toplumda en üstün değerdir ve bu nedenle de vicdanlarda en üst düzeyde özümsenmesi gerekir. Adalet toplumların geleceğinin de en önemli güvencesidir. Adil olmayan ve yargısını adil çalıştıramayan bir ülkenin uzun süreli huzurlu bir biçimde ayakta duramayacağı bilinmelidir. Adaleti sağlayacak olan da yargı olduğuna göre, çağdaş demokratik sistemlerde olduğu gibi, özgürlükçü demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin en büyük güvencesi olan, her türlü iç ve dış etkenlerden arınmış, tam bağımsız yargı sistemini oluşturmamız gerekmektedir. Yargının asli unsuru olan tarafsızlık da ancak bu şekilde gerçekleşecektir. Tüm meslektaşlarımın gününü kutlarken, görevi başında şehit edilen avukat, hakim, savcı, polis, asker, öğretmen, doktor ve tüm vatan evlatlarını rahmetle anıyoruz."

EVDE KAL

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlara "Evde kal" çağrısında da bulundu.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığını tehdit eden korona virüs salgınına karşı verilen mücadele halk olarak üzerimize düşen görevi yapmamız gerektiğini hatırlatan Başkan Göğebakan, "Korona virüsten ölümlerin durdurulması ve salgının yavaşlatılması için "Evde Kalö çağrısına uymak hayati önem taşıyor. Sorumluluk hepimizin. Herkesin, daha sıkı tedbirlerle süreci idare etmesi gerekiyor. Bile bile felaketin içine dalmayalım. Bu kötü günlerde fedakarca çalışan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, polis ve askerimize minnettarız. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Talat Göğebakan, Güncel
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