Başkan Gökhan'ın Okul Ziyaretleri

27 Kasım 2018 Salı 17:15



27 Kasım 2018 Salı 17:15

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, eğitime destek ziyaretleri kapsamında Vahit Tuna Anadolu Lisesi ile Cevatpaşa Ortaokulu'nu ziyaret etti.Her iki okulda da okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle buluşan Başkan Gökhan, özellikle okulların fiziki ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek not aldı.Ziyaretlerde ayrıca kentte yürütülen çalışma, proje ve faaliyetler ile güncel konulara ilişkin de sohbetler gerçekleşti. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, eğitime verdiği önemi belirterek, öğrencilerin müfredat dersleri dışında sportif ve sanatsal faaliyetlerle ilgilenmelerinin çok önemli olduğunu, bu kapsamda özellikle müzik aletleri başta olmak üzere öğrencilerin ve okul yönetiminin taleplerinin imkanlar doğrultusunda karşılanmasına özen gösterildiğini anımsattı.Başkan Gökhan ayrıca, listesi öğretmenler tarafından belirlenen 65'er adet okuma kitabını da okullara hediye etti.