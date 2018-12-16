Başkan Gökhan, Ticari Taksi Sahipleriyle Görüştü

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür
Gökhan, korsan taksi sorunu ile ilgili alınacak tedbirlere ilişkin görüş alışverişinde bulunmak için ticari taksi sahipleri ile bir araya geldi.
Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya Başkan Gökhan, Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Demir
, Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hayati Gürses ve ticari taksi sahipleri katıldı.
Ticari taksi sahiplerinin sorun ve taleplerini dinleyen Gökhan, korsan taksiciliği engellemek amacı ile Çanakkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen "mavi etiket" çalışmasının yanı sıra alınacak yeni tedbirlere ilişkin de bilgi vererek, önümüzdeki günlerde denetim ve uygulamaların da artacağını ifade etti.
Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ve Zabıta
müdürlükleri işbirliğinde gerçekleştirilecek denetimlerin yanı sıra vatandaşların da korsan taksiciliğin önlenmesi amacı ile sarı renkli, "T" plakalı ve ön kapılarında Çanakkale Belediyesine ait mavi etiket bulunan araçları tercih etmeleri uyarısında bulunuldu.
Hüseyin Vefa Ülgür,Çanakkale
16 Aralık 2018 Pazar 11:41