Haberler » Güncel » Başkan Gökhan Yüksel'den Kartal için birlikte çalışma vurgusu - Haber

Başkan Gökhan Yüksel'den Kartal için birlikte çalışma vurgusu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçede görev yapan kaymakam, emniyet müdürü ve Milli Eğitim müdürünü makamlarında ziyaret etti.

06.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:33Başkan Gökhan Yüksel'den Kartal için birlikte çalışma vurgusu
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçede görev yapan kaymakam, emniyet müdürü ve Milli Eğitim müdürünü makamlarında ziyaret etti.

İlk olarak Hükümet Konağı'na giden Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir'e iade-i ziyarette bulundu ve burada görev yapan personel ile bir süre sohbet etti. Daha sonra ilçeye yeni atanan Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Kartal İlçe Emniyet Müdürü Feramuz Çetin'i makamlarında ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel, kendilerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretlerde ortak mesajlar veren Başkan Yüksel, Kartal Belediyesi ile diğer kamu kurumları arasında var olan uyum ve iş birliğinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğini belirtti. Birlikte çalışma vurgusu yapan Başkan Yüksel, vatandaşa en iyi hizmetin verilmesi ve sorunlarının çözümü noktasında her zaman hazır olduklarını söyledi. - İSTANBUL

Gökhan Yüksel, Ülgür Gökhan, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:31 Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Haber
16:30 (Ek Bilgi ve Görüntülerle)BAHÇELİEVLER'DE HASTANEDEKİ SALDIRI KAMERADA (2) - Haber
16:30 Bakan Çavuşoğlu: "Büyükelçinin sınır dışı edilmesi kabul edilemez" - Haber
16:30 Mahler Oda Orkestrası ile zamanda yolculuk - Haber
16:29 Fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförüne ödül - Haber
15:46 İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar - Haber
15:24 Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu - Haber
14:37 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
14:35 Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı - Haber
14:29 Edremit eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında "Rüşvet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı - Haber
6.12.2019 16:31:41