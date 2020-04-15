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Başkan Gökhan Yüksel'den salgınla mücadelede özveri ile çalışan ekiplere moral ziyareti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, pandemi ile mücadele kapsamında ilçe genelinde büyük bir özveri ile çalışan Kartal Belediyesi saha ekiplerine ziyarette bulunarak moral desteği verdi.

15.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:09
Başkan Gökhan Yüksel'den salgınla mücadelede özveri ile çalışan ekiplere moral ziyareti
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, pandemi ile mücadele kapsamında ilçe genelinde büyük bir özveri ile çalışan Kartal Belediyesi saha ekiplerine ziyarette bulunarak moral desteği verdi. Başkan Gökhan Yüksel yaptığı konuşmada "Süreç sona erdiğinde, fedakarca çalışan arkadaşlarımızı unutmayacağız" dedi.

"Bu takım ayakta kalmazsa, 500 bin insan çöker"

Sahada görev alarak gece gündüz büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdüren personele teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Gökhan Yüksel, "Yaptığınız bu işin tanımı, basit bir iş değil, bu bir görev. Ciddi bir görevde yer alıyorsunuz. İnsanları salgından koruyabilmek ve daha fazla insana bulaşmasını engellemek için büyük bir mücadele içindesiniz. Bu sayede can kaybını en aza indirip, daha fazla acı yaşanmasının önüne geçiyorsunuz. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Ama sizden çok büyük bir ricam var. Lütfen olabildiğince kendinize dikkat edin. Çünkü sizlere bir şey olursa, bu işin hiçbir kıymeti yok. Önce biz ayakta kalacağız. Bu takım ayakta kalmazsa, 500 bin insan çöker. Ben de sahadayım, sizlerle birlikte " dedi.

"50 Binden Fazla Kartallı Komşumuz Bize Başvurdu"

Pandemi ile mücadelede belediyelerin önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, "İyi organize olan belediyeler diğer birimleride ayakta tutuyor. Elbette ki kaymakamlık, valilik, polisimiz, sağlıkçılarımız da var, iyi ki de varlar; ama belediyelerin, bu organizasyonu, bu lojistik, bu hizmet ağı ile hepsi birden ayakta duruyorlar. Bizler size güvenerek, bu takıma güvenerek, sahada büyük bir özveri ile çalışan arkadaşlarımıza güvenerek, insanları rahatlatıyoruz. İnsanlara yardım ediyoruz. Bu süreçte bizi 50 binden fazla vatandaşımız aradı. Bu 50 binin yüzde 20'si sizinle alakalı. 10 bini ilaçlama talebiyle geldi. 5'te 1'i gıda kolisi istedi. Belli bir kısmı fahiş fiyatları şikayet etti. Bu anlamda, Kartallı komşularımızın ihtiyaçlarının karşılanması için yaptığınız bu çalışmalardan dolayı sizlere tekrardan canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreç iyi bir duruma geldiğinde, bu beladan kurtulduğumuzda, fedakarca çalışan arkadaşları da unutmayacağımızı belirtmek istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Ülgür Gökhan, Kartal, Güncel
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