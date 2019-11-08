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Başkan Gökhan Yüksel'den yeni iş yeri açan esnaflara ruhsat

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da yeni iş yeri açan esnaflara ruhsatlarını teslim etti.

08.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:11 Başkan Gökhan Yüksel'den yeni iş yeri açan esnaflara ruhsat
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da yeni iş yeri açan esnaflara ruhsatlarını teslim etti. Ruhsat almaya hak kazanan esnafları Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında ağırlayan Başkan Yüksel, esnaflara ruhsatlarını teslim ederek hayırlı işler diledi.

Kartal'da iş yeri açan esnaflara teşekkür eden Başkan Gökhan Yüksel, esnafın bir kentin can damarları olduğunu söyledi. Esnaflarla uzun süre sohbet eden Başkan Yüksel, "Kartal'da yeni iş yerlerinin açılması hepimizin yüzünü güldürüyor. Esnafımız başımızın tacı. Esnaf bir kentin can damarlarıdır. Bugün ruhsat almaya hak kazanan esnaflarımızı burada ağırlamaktan ve ruhsatlarını bizzat teslim etmekten dolayı memnuniyet duyuyorum. Siz değerli esnaflarımıza hayırlı işler, bereket ve bol kazançlar diliyorum." diye konuştu.

"Komşu İletişim Merkezini kurduk"

Göreve geldiği günden bu yana geçen 6 aylık süreçte devam eden çok sayıda projeyi tamamladıklarını ve birçok yeniliğe imza attıklarını söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, yapılan icraatlar hakkında esnafa bilgi verdi. İlçe genelindeki sorunların belediyeye daha kolay aktarılabilmesi için Komşu İletişim Merkezini kurduklarını söyleyen Başkan Yüksel, esnaflardan da gördükleri sorunları buraya ileterek ivedilikle çözümüne yardımcı olmalarını istedi.

"Komşuluk ve Dayanışma Meydanını açtık"

Kısa süre önce açılışı yapılan Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'ndan bahseden Başkan Gökhan Yüksel, "Komşuluk ve Dayanışma Meydanımızı tamamladık ve komşularımızın kullanımına açtık. Yaklaşık 15 dönümlük bir yeşil alan. Soğanlık Gümüşpınar'da bir çocuk kütüphanesini tamamladık. Yalı, Yunus ve Topselvi'de bir gençlik merkezi, liseye ve üniversiteye hazırlanmak için bir etüt merkezi kurduk. Hem devam eden projeleri tamamlamak hem de söz verdiğimiz işleri yapmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Gökhan Yüksel, Ülgür Gökhan, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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