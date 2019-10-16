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Başkan Gökhan Yüksel, dünya ikincisi boksör Buse Naz Çakıroğlu'nu ağırladı

Başkan Gökhan Yüksel, dünya ikincisi boksör Buse Naz Çakıroğlu'nu ağırladıİSTANBUL - Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Buse Naz Çakıroğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından ağırlandı.

16.10.2019 19:54
Başkan Gökhan Yüksel, dünya ikincisi boksör Buse Naz Çakıroğlu'nu ağırladı
İSTANBUL - Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Buse Naz Çakıroğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından ağırlandı. Milli boksöre Kartal plaketi ile çiçek takdim edildi.
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 51 kilo finalinde Rus rakibi Liliya Aetbaevaya ile oynadığı müsabakada mağlup olup, dünya ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. Aynı zamanda Kartallı olan milli boksör için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kartallılar tarafından karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından milli boksör Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından belediye binasında ağırlandı. Başkan Gökhan Yüksel verdiği mücadele ve başarısı nedeniyle milli boksörü tebrik etti. Milli boksöre her zaman destek vereceklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel tarafından Çakıroğlu'na plaket ve çiçek takdim edildi.
Başkan Gökhan Yüksel, dünya ikincisi boksör Buse Naz Çakıroğlu'nu ağırladı

Gökhan Yüksel, Kartal, Rusya, Yerel

Kaynak: İHA

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