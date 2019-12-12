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Başkan Gökhan Yüksel, şehit annesi ve yakınlarını ağırladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 8 Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütleriyle yaşanan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun annesi Murşide Uslu ve yakınlarını Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki...

12.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:52Başkan Gökhan Yüksel, şehit annesi ve yakınlarını ağırladı
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 8 Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütleriyle yaşanan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun annesi Murşide Uslu ve yakınlarını Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında ağırladı.

Anne Mürşide Uslu'nun acısını paylaşan Başkan Gökhan Yüksel, "Bu vatan toprağı, şehitlerine minnettardır. Şehitlerimizin hakkı ödenmez. Kartal Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerimizin ve yakınlarının yanındayız olmaya da devam edeceğiz. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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