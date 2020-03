Başkan Gökhan Yüksel, taksici esnafıyla bir araya geldi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Taksi Durakları Derneği'ne bağlı ticari taksi şoförleri ile düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Birlik, beraberlik ve dostluk mesajları verilen buluşmada konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Gece gündüz demeden direksiyon başında özveri ile ulaşım hizmeti veren taksici komşularımız ve aileleri ile bir araya gelmekten dolayı memnunum. Bu akşam bizlerle olan taksi emekçisi komşularımıza ve ailelerine gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Kartal Taksi Durakları Derneği'ne bağlı taksicilerle akşam yemeği programına Başkan Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Kartal Taksi Durakları Derneği Başkanı Abdulkadir Ardıç ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kartal Taksi Durakları Derneği'ne bağlı taksi şoförleri ile aileleri katıldı."Sizler bizim halk protokolümüzsünüz"Programda taksicilere hitap eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Ben eminim ki hepinizin iyi dostlukları var, ama yan yana gelmeye zorlanıyorsunuz. Çünkü 24 saat görev başında çalışıyorsunuz. Sizler bizim halk protokolümüzsünüz. Bu anlamda bizim için çok kıymetlisiniz. Taksiciler, bakkallar, berberler; kısacası toplumun kılcal damarları, her gün insanlarla olan hizmet peşindeki kıymetli dostlarımız. Bu nedenle sizleri unutmak istemiyoruz. Dertlerinize kulak vermemiz gerekiyor. Bu tür buluşmaları önemsiyor ve ciddiye alıyoruz" dedi.Taksicilerin birlik içinde hareket etmesinden dolayı kimsenin kafasına göre durak açamadığını ve belediye ile müşterek adımlar atıldığının altını çizen Başkan Gökhan Yüksel, bir arada olmanın kaliteyi de beraberinde getirdiğini söyledi. Kartal'daki taksici camiasında aksaklıkların düşük seviyede olduğunu belirten Başkan Yüksel, hizmetleri bir adım daha ileriye getirmek için her türlü eğitim faaliyetinin belediye olarak destekçisi olacaklarını söyledi. "Sizin gelişiminizi arttıracak her adımda varız. Elbette ki kalitenin artmasıyla beraber de toplumunun ihtiyaçları daha hızlı karşılanmış olur" ifadesini kullandı."Mayıs'ta asfalt dökmeye başlıyoruz"Altyapı çalışmalarıyla ilgili devam eden sürece de değinen Başkan Gökhan Yüksel, "Sağ olun sizlerin de desteğiyle yaklaşık 1 yıl önce, büyük bir şevkle, iştahla ve heyecanla göreve geldik. Çünkü hizmet etmek inanın beni heyecanlandırıyor. Elbette ki ülkenin mevcut koşulları, ekonomik konjonktür derken yerel yönetimler açısından bizim de yaşadığımız zorluklar var. Ama elde olan imkanları da hızlı kullanmaya çalışıyoruz. Mesela yakın dönemde, hemen Mayıs ayında bütün Kartal'ın altyapısı ile ilgili asfaltlama sürecinden tutun diğer alt yapıyla ilgili adımlar atılacak. 20 mahallemizdeki en az 300-400 sokakla ilgili planlamamız hazır. Bunun dışında yine beraber inşallah bu yıl ve bu 5 yıllık dönem içerisinde duraklarınızla ilgili yenileme çalışmasının sözünü buradan verebilirim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA