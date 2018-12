Başkan Göksal Toksoy, 5 Yılda Sarıkamış'ın Çehresini Değiştirdi

04 Aralık 2018 Salı 11:40



2014 yılında yapılan yerel seçimlerde göreve başlayan Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, geçen 5 yıllık süreçte adeta da Sarıkamış'ın çehresini değiştirdi.Sarıkamş'ta 5 yıllık görev süresinde 57 projeyi hayata geçiren Başkan Göksal Toksoy, mühendis olmanın avantajlarını kullanarak başta alt yapı olmak üzere ilçenin 100 yıllık sorunlarını çözmeyi başardı.AK Partili Mühendis Belediye Başkanı Göksal Toksoy, hayata geçirdiği projelerle Sarıkamışıların da sevgisini kazanmayı başardı.Sarıkamış Belediye Başkanlığı görevini devraldığı 2014 yılından 2018 yılına kadar hayata geçirdiği projeleri İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya değerlendiren Başkan Göksal Toksoy, vatandaş odaklı hizmet verdiklerini söyledi.""En büyük avantajımız iktidar partisi belediye olmamızdı"Kalkınma ajanslarını ve ilgili bakanlıkları çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Göksal Toksoy, "2014 yılının Mart ayının da göreve geldik. Vatandaşlarımız bize çok güvendi. Hem mühendis olmamız hesabiyle, hem de belediye çok uzun yıllar çalıştığımız sebebiyle vatandaşlarımız görevi bize verdi. Ben de Sarıkamış'ın sıkıntılarını daha önce biliyorduk, tespit etmiştik. Bunlarla ilgili çok hızlı bir şekilde projelerimizi hazırladık. Özellikle alt yapıda Sarıkamış'ın büyük sorunları vardı. İçme suyu şebeke, kanalizasyon, içme suyu ihtiyaç açığından, daha sonra yollarda, diğer üst yapıda bazı eksiklikler vardı. Bunların hepsini biz hızlı bir şekilde projelendirdik. Altyapıdaki içme suyu kanalizasyon, Atık Su Arıtma Tesisi, bunları SUKAP kapsamında İller Bankası aracılığı ile yaptık. Yani yüzde 50 hibe, yüzde 50 belediye payları ile kesilmek üzere İller Bankası aracılığıyla bunların hepsini gerçekleştirdik. İçme suyu şebeke borularımız miadını doldurmuştu. AÇV borulardı, Pik demir borulardı. Artık dayanamıyorlardı. Çevre sağlığı açısından, insan sağlığı açısından tehlike arz ediyorlardı. Bu anlamda yaklaşık 130 kilometre içme suyu şebekesi yaptık. 130 kilometre kanalizasyon yaptık. İki tane Atıksu Arıtma Tesisi yaptık. Hem ilçenin Atıksu Arıtma Tesisi'ni yeniledik. Hem de Turizm Merkezi'nin Atıksu Arıtma Tesisi'ni yaptık. Tabi bunlar devam ederken alt yapıda, üst yapıda eksiklerimiz vardı, ihtiyaçlarımız vardı. Bizim için en önemli avantaj şu oldu. İktidar partisi belediye olmamız ve 2 tane milletvekilimizin olması, onların bize güç vermesi, özellikle son 2 yılda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'ın, ilçemizde projelerimize gerçekleştirmemiz de gerçekten büyük katkıları oldu. Bu anlamda da milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bizler projelerimizi gerçekleştirirken hem Belediye Meclis üyelerimizle, hem teşkilatlarımızla, il genel meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle, kurumumuzdaki personelimizle, gerçekten çok uyum içerisinde çalıştık. Ekip olarak çalıştık, başarıda zaten oradan geldi" dedi.Göreve geldiğimizde Sarıkamış'ın altyapısını yapacağız, altyapı yapılırken ve altyapı tamamlandıktan sonra diğer hizmetleri yaparken Bize araç, gereç lazım diyen Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, "12 tane 4'ü hibe olmak şartıyla 12 tane iş makinesi aldık. Bunların 8'ini belediye paylarıyla aldık. Belediye bütçesinden aldık. 2 tanesini Belediyeler Birliği'nden, 2 tanesini de Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan aldık. Tabi bunların alınmasında milletvekillerimiz ve bakanımızın çok katkıları oldu. Projelerimizi yaptık, belediye imkanları çok kısıtlıydı. Söylediğim gibi Kalkınma Ajansları ve Bakanlıkların ilgili fonlarını çok iyi kullandık. Projelerinizi SUKAP'tan suyu, kanalizasyonu, atıksu arıtma tesisi yaptık. Hayvan Pazarımızı Tarım Bakanlığı'ndan, ATAK kapsamında gerçekleştirdik. Ardahan Kars Artvin illeri Kalkınma Ajansı güzel bir modern kesimhane yaptık. Kesimhanemiz çok eskiydi, ilkel ortamda hayvanların kesimi yapılıyordu. Onu da Doğu Anadolu Projesi Kalkınma Ajansı'ndan gerçekleştirdik. DAP'tan yaptık. SERKA'dan, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan destek aldık. Bunun yanında SODES'ten iki tane park yaptık. 2 Mahalle'de Kentsel Dönüşüm gerçekleştirdik. 320 konut onu da TOKİ aracılığıyla yaptık. 308 konut TOKİ 2. etap konutları belediyemiz arsalar üzerine yaptırdık. Avrupa Birliği'nden turizm merkezinin altyapısı yoktu. Yolu, suyu, yağmur suyu drenajı, çevre düzenlemesi ve atıksu arıtma tesisi yoktu. Onu da atık su arıtma tesisi ile Avrupa Birliği fonlarından gerçekleştirdik. Erzincan-Erzurum-Kars Kış Sporları Koridoru kapsamında gerçekleştirdik. Yine Turizm Bakanlığı'ndan aldığımız yol ve yağmursuyu ilgili konulardan aldığımız destekle Turizm merkezinin yolunu tamamının kaplamaları ve altyapısını yaptık. Yağmur suyu drenajlarını gerçekleştirdik. Bir de Avrupa Birliği projesinde Günü Birlik Tesis ve Ticaret Merkezi yaptık. Bunun yanında her mahalleye bir park projemiz vardı. Her mahalleye bir taziye evi projemiz vardı. Her mahalleye park projemizi gerçekleştirdik. Her mahalleye bir taziye evi projemizi gerçekleştirdik" diye konuştu."Sarıkamış'ta kısa sürede 57 proje hayata geçirdik"Sarıkamış'ta 5 yıllık süreçte 57 proje hayata geçirdiklerine dikkat çeken AK Partili Belediye Başkanı Göksal Toksoy, "Kısa bir süre içerisinde yaklaşık 57 tane proje gerçekleştirdik. Sarıkamış Belediyesi'nin iller Bankası'na 5 yılda yaklaşık 25 milyon lira borç ödemişiz. Biz yaklaşık 260 milyon lirayla, yani eski parayla 260 trilyon liralık Sarıkamış'a yatırım yaptık. Tabi bu yatırımları yaparken biz yalnız değildik. Gerçekten bizim Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'ın bir önceki dönem milletvekilimizin, şimdiki milletvekilimizin, il başkanımızın, valimizin, ilçe başkanımızın, bakanlıklarımızın, ajanslarımızın, bakanlıkların ilgili fonlarının hepsinin katkıları var. Bizler bu anlamda bütün katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten Sarıkamış'ı yaşanabilir bir ilçe haline getirdik. Vatandaşlarımızı sıcak asfalt kaplama yollarda yürütebiliyoruz. Bizler de vatandaşlarımızın güvenine layık olduğumuz için çok mutlu olduk, onları mahcup etmedik. Bize güvenenleri mahcup etmedik. Gerçekten Sarıkamış Belediye Başkanı olarak ben vicdanen rahatım, vatandaşlarımızın yaptığımız hizmetlerden memnun olduklarını gördükçe bizler de çok mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu."Bebek Gölü Projemiz var"Tekrar kendisine görev verildiğinde Bebek Gölü Projesi'ni de hayata geçireceğini hatırlatan Başkan Göksal Toksoy, özetle şunları söyledi:"2'inci dönem Belediye Başkanı olursam, nasip olursa, bir kaç tane daha proje, çok güzel proje hazırlamışız. Bu anlamda özellikle bir gölet projesi hazırladık. Katerina Köşkü ile Cer atölyeleri arasında, hatta ismini de eskiden burada Sarıkamış'ta Bebek Gölü varmış. Kazım Karabekir Paşa'nın da köşkü varmış, o dönem göl yanında, Bebek Gölü kaybolmuş, kurumuş, şimdi biz onu canlandıracağız. Adını da Bebek Gölü Milli Müdafaa Parkı koyacağız. Çok güzel bir proje, projenin içerisinde yazın kano yarışları, kışın buz paten sahası, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun alanları, kamelyalar, ticari alanlar, her türlü faaliyeti olabileceği bir proje yaptık. İnşallah bir daha ki dönem Belediye Başkanı olursak, bu projemizi gerçekleştireceğiz. Sarıkamış'a çok güzel terminal binası projesi hazırladık. Pazar Yeri projemiz var. Bunun yanında artık önümüzdeki yıllarda Sarıkamış'ta kültürel ve sosyal faaliyetlere ağırlık vereceğiz. Bu anlamda bir Kültür Merkezi projesi hazırladık. Sarıkamış Turizm Merkezinin ışıklandırılması ilgili projemiz hazır. İkinci dönem tekar görev bana verildiğinde bu projeleri de hayata geçireceğim." - KARS