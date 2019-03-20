Başkan Göksu Radyocularla Buluştu

Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı M. Tevfik Göksu, İstanbul'da yayın yapan çok sayıda ulusal radyo temsilcileri ile bir araya geldi. Bir kısmı Esenler'de ikamet eden radyocularla Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen kahvaltılı toplantıya Başkan Göksu ile birlikte AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler de katıldı.

SESİMİZ OLUYORSUNUZ

Toplantıda ilk konuşmayı AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan yaptı. Özkan, Esenler'de otuza yakın radyocu radyocunun ikamet ettiğini söyledi. Özkan, "Belediye Başkanımız iletişim konusunda en başarılı isimlerden birisi. Bu toplantı geç kalmış bir program olsa da bundan sonrası için hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. İlçemizin her bireyi bizler için çok değerli. Radyocular da bu sürecin en kıymetlileri. Radyocularımız, Esenler'de, İstanbul'da ve tüm Türkiye'de seslerimizi en güzel şekilde duyuruyorlar. Sesimiz olan sizlere davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi.

RADYOSU OLAN BELEDİYELERDENİZ

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu geçmişte kendisinin de bir süre radyo programları yaptığını belirterek, "Radyolarımızın iletişimde ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Belediyemizin internet üzerinden yayın yapan bir radyosu var. Yine aynı şekilde Şehir Ekranı isminde bir de televizyonumuz var" dedi."Bundan sonra radyocu dostlarımızla daha sık bir araya gelmek ve teşrik-i mesaide bulunmak istiyoruz" diyen Göksu, "Bizim hizmetlerimizin kamuoyunda duyurulmasında ve tanıtılmasında, vatandaşın doğru bilgilendirilmesinde ne kadar büyük bir hizmet yaptığınızın farkındayım. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ESENLER NEREDEN NEREYE GELDİ?

Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler'in son 10 yılda nereden nereye geldiğini verdiği örneklerle anlattı. 2009 yılında Esenler'in suç ve suç işlemede İstanbul ilçeleri arasında ilk sıralarda olduğunu söyleyen Göksu, "Şimdi son sıralardayız. Bunu sosyal ve kültürel değişimle başardık. 2009 yılında kültür merkezlerimizdeki koltuk sayısı 330 iken bugün 6160. Kültür merkezlerimize giren kişi sayısı aylık 150 bin kişi. Kültür merkezlerimizin her zaman dolu. Her bir salonunda her an bir program, bir etkinlik, kültürel bir çalışma var. İşte biz bu kültürel değişimle toplumda sosyal değişimi yaptık. Ve böylece Esenler'in İstanbul'un en güvenli ilçelerinden biri haline getirdik" şeklinde konuştu.

YENİ VİZYON PROJELERİMİZ

Bundan sonra Esenler'de yürütecekleri çalışmaları da anlatan Başkan Göksu, "Bundan sonra Esenler Belediyesi şu 5konuya odaklanacak. Daha zengin birey, daha huzurlu ve güvenli Esenler, daha kaliteli ve nitelikli bir hayat, daha planlı, imar mülkiyet problemleri bitmiş ve yenilenmiş bir Esenler, geleceğe hazır, güven ve istikrarla daha da büyüyen, çocuklarımıza gönül rahatlığıyla bırakacağımız daha modern ve daha çağdaş bir Esenler" dedi.

Esenler Belediyesi'nin önümüzdeki dönem saydığı bu vizyon projeleri ile ilgili de detaylar veren Göksu, Esenler'deki tekstil atölyelerinin iyileştirilmesi ve dünyaya açılmalarını sağlayacak Esenler Tekstil Projesi (Esteks) ve ev hanımlarının sanal ortamda, internet üzerinden el emeği ürünlerini dünyaya pazarlayabilecekleri e-(v) ticaret Nar Projesi hakkında da radyoculara bilgiler verdi. Göksu, şimdiye kadar Esenler Belediyesi'nin kariyer merkezi ESKAM aracılığı ile Esenler'de 40 bin kişiye iş verdiklerini, bundan sonraki 5 yılda da 40 kişiye istihdam sağlayacaklarını anlattı.

EN HUZURLU VE GÜVENLİ ŞEHİR

Bir taraftan ilçede Güvenli Şehir Esenler,bir taraftan da kentsel dönüşüm kapsamında Akıllı Şehir Esenler, Çocuk Şehri Esenler projeleri yürüttüklerini dile getiren Başkan Göksu, "Esenler sanayi şehri olamaz. Esenler genç bir nüfusa sahip. Esenler bilgi üreten bir şehir olacak. Şunu iddia ediyorum 5 yıl sonra internette arama motorlarına dünyanın en güvenli ve en akıllı şehri yazıldığında Esenler çıkacak" diye konuştu.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu radyo programcılarına katılımlarından dolayı teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

KANUNİ DÜZENLEME İSTEDİLER

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler de radyocuların halkın konuşan dili, dinleyen kulağı olduğunu ve çok önemli toplumsal bir görev ifa ettiklerini belirterek kendilerine başarı diledi ve teşekkür etti.

Toplantıya katılan radyo temsilcileri de kendilerini Esenler'de ağırlayan Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve diğer ilgililere teşekkür ettiler ve radyocular olarak yaşadıkları bazı sıkıntıları dile getirip radyo ve radyocuların yaşaması için bazı kanuni düzenlemelerin yapılması için Milletvekili Abdullah Güler'den yardım istediler. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler