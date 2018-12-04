Başkan Görgün'den, Vali Karaloğlu'na Ziyaret

ASELSAN AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün
, Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
'nu ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Görgün'ü makamında kabul eden Karaloğlu, bir süre sohbet etti.
Antalya'nın sanayi alanında yaptığı çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, Vali Karaloğlu
, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün'e Antalya'nın sualtı zenginliğini anlatan "Sualtı Cenneti Antalya" kitabını hediye etti.
Valilik ziyaretinin ardından Karaloğlu ile Görgün, Antalya Serbest Bölge'de incelemede bulundu. Bölgedeki elektronik, gemicilik ve Ar-Ge firmalarını gezen Karaloğlu ve Görgün, çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.
Münir Karaloğlu,Vali Karaloğlu,Antalya
04 Aralık 2018 Salı 18:02