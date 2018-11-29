Başkan Göven'den Özel Öğrencilere Sinema Keyfi

29 Kasım 2018 Perşembe 13:56



29 Kasım 2018 Perşembe 13:56

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, özel öğrencilere sinema keyfi yaşattı.Kumluca Sarıcasu Mahallesi'ndeki Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi'nin öğrencileri, 50'nci Yıl Kültür Merkezi sinemasında "Rafadan Tayfa'nın dehliz macerası" sinema filmini izledi.Öğrenciler, Belediye Başkanı Göven'e teşekkür etti. Göven, özel öğrencilere zaman zaman bu tür sosyal etkinlikler düzenlediklerini söyledi.Sosyal etkinliklerin özel öğrencilerin hayata bağlanma ve katılımlarına olumlu etkileri olduğunu ifade eden Göven, "Belediye olarak özel öğrencilerimizin sosyal etkinliklerine katkı sağlamak, onların da sinema keyfi yaşamalarını istedik. Bu tür etkinlikler hem öğrencilerimiz hem de aileleri adına güzel olumlu sonuçlar veriyor. Özel öğrencilerimizi mutlu edebildiysek biz de mutlu oluruz." dedi.