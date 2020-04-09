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Başkan Güder'den polis güvenlik noktasına ziyaret

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Polis Haftası sebebiyle Battalgazi ilçesi İnönü Üniversitesi mevkisinde oluşturulan güvenlik noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, tatlı ikramında bulundu.

09.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:28
Başkan Güder'den polis güvenlik noktasına ziyaret
Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Polis Haftası sebebiyle Battalgazi ilçesi İnönü Üniversitesi mevkisinde oluşturulan güvenlik noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, tatlı ikramında bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları, 6 - 12 Nisan tarihleri arasında kutlanan polis haftası nedeniyle Battalgazi ilçesi İnönü Üniversitesi mevkiinde denetim yapan polis noktasını ziyaret etti. Nöbetteki polislerin gününü kutlayan Başkan Güder, ekiplere tatlı ikramında bulundu. Uygulama noktasındaki Polislerle uzun süre sohbet eden Başkan Güder, Emniyet Teşkilatının, disiplini, merhameti ve kanunların uygulayıcı gücü ile Devletimizin güven tablosu olduğunu belirtti.

Başkan Güder, "Polisler bu ülke ve bizim için 7/24 ülkenin bütünlüğünü sağlamak, vatandaşların güvenliğini sağlamak adına kendi canları seve seve bu hususta feda ediyorlar. Onlara şükranlarımızı ve minnetlerimizi ifade ederken, şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ise sabırlar diliyorum. Görevi başında olan polis kardeşlerimiz ile polis teşkilatımıza huzurlu ve sağlıklı bir hayat temennisinde bulunuyorum. Sizleri seviyoruz, iyi ki varsınız. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Bilindiği üzere Ülkemizde korona salgını ile karşı karşıya kalmış durumda. Milletimizin, Devletimizin göstermiş olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu hep birlikte yaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız bu hastalığın kısa sürede sonuçlanması için sizlerde evinizde kalın. Bunu yaparak bizlere yardımcı olun. Güvenlik güçlerimiz gece gündüz burada sizin güvenliğinizi ve sağlığınızı koruma adına ellerinden gelen çabayı sarf ediyorlar. Rabbim onları esirgesin, onların yar ve yardımcısı olsun" dedi.

"Saat 21: 00'da polislerimizi hep birlikte alkışlayacağız"

Öte yandan Başkan Güder, polis haftası nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulunarak, "10 Nisan Cuma günü daha önce sağlık çalışanlarımızı saat 21: 00'da ülke olarak hep beraber alkışlamıştık. Yarın akşamda saat 21: 00'da güvenlik güçlerimizi, değerli polislerimizi de balkonlarımıza çıkarak, ışıklarımızı yakıp söndürerek onları alkışlayacağız" ifadesini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, Osman Güder, Battalgazi, Polis, Güncel
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