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Başkan Güder, deprem sonrasında okullardaki çalışmaları inceledi

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile deprem sonrasında okullarda yapılan çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

21.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:01Başkan Güder, deprem sonrasında okullardaki çalışmaları inceledi
Malatya Belediye Başkanı Osman Güder, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile deprem sonrasında okullarda yapılan çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Battalgazi İlçesinde bulunan okullarda yapılan çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'dan bilgi alan Başkan Osman Güder, "Battalgazi Belediyesi olarak öğrencilerimizin sıkıntı yaşamadan eğitim öğretim sürelerini tamamlayabilmeleri ve depremden zarar gören okullarımızın yeni yerlerinin tespit edilmesi çalışmaları hakkında istişarede bulunduk" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da, deprem sonrasında yeni okul imkanlarının oluşturulmasında ve okulların taşınması sürecinde verdiği desteklerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür ederek, deprem sonrasında okullarda yaşanan problemler hakkında bilgi verdi.

Ziyarete, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam, Park ve Bahçeler Müdürü Süleyman Şahin ile Belediye Meclis Üyesi Tuncer Bulgurlu da katıldı. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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