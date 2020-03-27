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Başkan Güder'e ek maaş teşekkürü

Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret ederek, belediyenin temizlik işleri personeline verilen 250 liralık ikramiye için teşekkürlerini iletti.

27.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:37
Başkan Güder'e ek maaş teşekkürü
Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret ederek, belediyenin temizlik işleri personeline verilen 250 liralık ikramiye için teşekkürlerini iletti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in yaptığı bu jest için teşekkürlerini ileten Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, " Battalgazi Belediyemizin ilçede yaşayan tüm halkımızın bu son günlerde yaşanan sıkıntılarda her daim yanlarında olduklarını görüyoruz. Battalgazi Belediyesi, çok iyi bir temizlik ekibine sahip. Korona virüse karşı gece gündüz demeden 24 saat şehrin sokaklarını dezenfekte ederek, özel ilaçlamalarla çok ciddi bir çalışma ortaya koyuyorlar. Osman başkanımızın da temizlik işleri personellerinin bu çalışmalarını mükafatsız bırakmadığını duyduk. Gece gerçekleşen dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Güder'in, temizlikçi arkadaşlarımıza orada bir müjde vermiş. Bu arkadaşlarımıza 250 TL ikramiye vereceğini söyledi. Başkanımızın bu jesti hem işçi arkadaşlarımızı hem de Sendika Başkanı olarak bizleri çok sevindirdi" dedi.

Başkan Güder de, "Zor günler geçiren insanlarımız 'Evde Kal Hayat Bul' sloganıyla evlerinde kalırken, temizlik birimimiz gece gündüz demeden kalabalık yerleri dezenfekte ederek, vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam ediyor. Bizde bu kardeşlerimizi hemen hemen her akşam ziyaret ediyoruz. Onların yapmış oldukları temizliği ve almış oldukları tedbirleri yerinde inceliyoruz. Onların emeklerinin karşılığını maddi bir ücretle ölçülemeyeceğinin farkındaydık. Akşam yine ziyaret etmiş olduğumuz kardeşlerimize bir taltif amacıyla 250 TL ikramiye vereceğimizi söyledik. Kendi görevlerin zaten ziyadesiyle yerine getiriyorlar. Ama herkes bu dönemde evlerinde otururken, onların çalışmalarına karşılık olarak cüzi bir şeyde olsa onlara bir jest yapmak istedik. Hepsine helal olsun. Allah temizlik işleri personelinden razı olsun. Sendika Başkanımız Bünyamin Geleri ve yönetim kurulunun bu nazik ziyaretleri içinde kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu virüse karşı topyekun mücadele etmemiz lazım"

Tüm vatandaşların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiği takdirde bu virüsten en az zarar ile kurtulacağını da sözlerine ekleyen Başkan Güder, "Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın direktifleri doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının evinde karşılanması adına Battalgazi Belediyesi olarak araçlarımız ve personelleriz ile sahadayız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Hizmet İş Sendikası, Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel

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