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Başkan Güder, üretim payının artmasını istedi

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Arzumuz, istediğimiz odur ki üretim payının giderek artması, Malatya'mıza olan katma değerin daha da yukarılara yükseltilmesi adına hep beraber çalışacağız." dedi.

24.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:15 Başkan Güder, üretim payının artmasını istedi
Belediye Başkanı Osman Güder, "Arzumuz, istediğimiz odur ki üretim payının giderek artması, Malatya'mıza olan katma değerin daha da yukarılara yükseltilmesi adına hep beraber çalışacağız." dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şubesi'nin Genel Kurulunda yeniden göreve seçilen Başkan Fevzi Çiçek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çiçek'e hayırlı olsun temennilerini ileten Başkan Güder, "Başkanımızın döneminde Ziraat Mühendisleri Odası üzerine düşeni fazlasıyla yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Bir sanayi kendi olan Malatya'nın aynı zamanda önemli bir tarım kenti olduğunu da ifade eden Başkan Güder, "Özellikle kayısı ve diğer tarım sektörlerinde Malatya'mız ciddi bir üretim payına sahip. Arzumuz, istediğimiz odur ki, bu üretim payının giderek artması, Malatya'mıza olan katma değerin daha da yukarılara yükseltilmesi adına hep beraber çalışacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin tarımda kendine yetebilen ender ülkelerden birisi olduğunu da dile getiren Güder, "Hepimiz yaptığımız çalışmalarla Malatya'mızın kendine yetebilen bir Malatya olması, Türkiye'nin kendine yetebilen bir Türkiye olabilmesi adına gayret sarf ediyoruz. Umut ve ümit ediyoruz ki inşallah yarınlar bugünlerden daha iyi olacak. Bu azimle ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ise, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 4. olağan genel kurulda yeniden göreve seçildiğini anımsatarak, "Bizlere nazik ziyaretlerinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Osman Güder Beye teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Oda olarak faaliyet alanlarının geniş olduğunu dile getiren Çiçek, "Bu noktada özellikle yerel yönetimlerle yakın diyalog içerisindeyiz. Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bundan sonraki süreçte önemli bir paydaşımız olan Battalgazi Belediyesi ile çalışmalarımıza devam edeceğimiz arzusundayız" diye konuştu. - MALATYA

Ziraat Mühendisleri Odası, Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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