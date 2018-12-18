Başkan Gül, Sel Bölgesini İnceledi

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Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, ilçede geçen pazar akşamı etkili olan kuvvetli yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, pazar günü kuvvetli yağış nedeniyle Ağva Deresi'nin taşması sonucu Kuzdere Mahallesi'nde birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı. Tekirova Mahallesi Cumayeri mevkinde de bazı evleri ve iş yerlerini su bastı.Belediye ekiplerinin sel nedeniyle su ve çamurla kaplanan bölgelerde temizlik çalışması devam ediyor. Caddeler, sokaklar, evler ve bahçeler arazözlerle yıkanıyor.Selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Başkan Gül, "İlçemizde etkili olan şiddetli yağış sonrası zarar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun." dedi.