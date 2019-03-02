Başkan Gül'ün Eşinden Yaşlılara Ziyaret

Çorum
Belediye Başkanı Zeki Gül
'ün eşi Halime Gül, kentteki bazı yaşlı vatandaşları evinde ziyaret etti.
Kentin çeşitli bölgelerinde ikamet eden yaşlıları ziyaret eden Gül, onlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.
Gönül belediyeciliğinin bir gereği olarak toplumun farklı kesimlerinden insanları belirli aralıklarla ziyaret ettiğini aktaran Gül, "Biz gönül belediyeciliğini esas aldık ve ilk günden bu yana bu doğrultuda ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Gerek engellilerimizi, gerek ihtiyaç sahibi ailelerimizi, gerekse toplumumuzun temel taşı olan yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz. Amacımız onlarla sohbet ederek ihtiyaçlarını anlayabilmek ve ihtiyaçlarına çözüm bulmak. Bizlere kapılarını açan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ziyaretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
Çorum, Zeki Gül, Güncel
Kaynak: AA