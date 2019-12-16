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Başkan Gülbey: "Ermenistan'daki kaçak Türkler ihanet içindeler"

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER genel Başkanı Göksel Gülbey, FETÖ, PKK terör örgüt üyeleri ile Türkiye'de vergi kaçakçılığı, cinayet ve diğer suçlardan aranan veya tutuklaması bulunan Türkiye vatandaşlarının Ermenistan'a kaçak olarak sığınıp oturum alabilmek...

16.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:51Başkan Gülbey:
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER genel Başkanı Göksel Gülbey, FETÖ, PKK terör örgüt üyeleri ile Türkiye'de vergi kaçakçılığı, cinayet ve diğer suçlardan aranan veya tutuklaması bulunan Türkiye vatandaşlarının 'a kaçak olarak sığınıp oturum alabilmek için Türkiye'ye karşı Ermeni istihbaratına destek olarak ihanet ettiklerini iddia etti.

15 Temmuz'da FETÖ terör örgütünün yaptığı darbeden sonra Türkiye'den kaçan örgüt üyelerinin Ermenistan'dan halen çeşitli menfaatler karşılığında ihanetlerine devam ettiklerini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Ermenistan istihbarat birimi ve Diaspora Bakanlığı Türkiye'deki bazı olaylara müdahil olabilmek veya çeşitli grupları yönlendirmek için ülkeye sığınan FETÖ, PKK terör örgütü üyeleri ile çeşitli suçlardan aranan kaçak Türk vatandaşlarına oturum ve sığınma vaadinde bulunarak Türkiye'de elaman ve mekan desteği konusunda yardım istiyorlar. 15 Temmuz darbe girişimine kadar çeşitli devlet kademelerinde görev yapan veya işadamı olarak örgüte finans sağlayan FETÖ terör örgütü üyeleri darbe girişiminden sonra sığınmacı iade anlaşmamız bulunmayan Ermenistan'a kaçtılar. Bu kaçak hain devlet memurları bildikleri devlet sırlarını vererek, hain işadamları da Türkiye'den götürdükleri veya yurtdışındaki paralarını vererek ihanet etmiştir. Hatta bir kaçak Türk işadamı Ermenistan milli takımına sponsor olmuştur. Ermenistan'ı Avrupa'ya geçmek içinde basamak olarak kullanıyor bu ihanet içine düşen Türk vatandaşları" dedi.

Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgesinden Rize, Artvin şehirlerinden Ermenistan'a sığınıp kaçak yaşayanların sözde 'Batı Ermenistan Devleti' vatandaşlığını kabul ettiklerini söyleyen Gülbey, "1915 tarihinde Osmanlı döneminde tehcire tabi tutulan Ermeni ailelerin torunlarının başlattığı merkezide Ermenistan ve Fransa olan bu sözde 'Batı Ermenistan Devleti' Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde bulunan 22 şehrimizi kapsamaktadır. Bu bölge doğumlu olup Ermenistan'a sığınan Türk vatandaşlarını bu sözde devlet vatandaşı olarak kayıt yaptırıp özellikle Fransa'ya gidiş vizesi ve Fransa Ermenistan Büyükelçiliği de destek veriyor" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Ermenistan, Güncel

Kaynak: İHA

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