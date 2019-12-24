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Başkan Gülbey: "Kayaköprü köyünde toplu mezar bulduk"

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER genel Başkanı Göksel Gülbey, 1915-1918 yıllarında Ermeni çetelerince Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Kayaköprü köyünde 90 Müslüman sivil köy halkının katlettiklerini ve tüm cenazeleri köyde bulunan su kuyusuna attıklarını iddia etti.

24.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:36 Başkan Gülbey:
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER genel Başkanı Göksel Gülbey, 1915-1918 yıllarında Ermeni çetelerince 'ın Akyaka ilçesine bağlı Kayaköprü köyünde 90 Müslüman sivil köy halkının katlettiklerini ve tüm cenazeleri köyde bulunan su kuyusuna attıklarını iddia etti.

Ermeni çetecilerinin katliamına ve zulmüne uğrayan Kayaköprü köyündeki Müslüman sivil köy halkını öldürerek su kuyusuna attıklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Faşist Taşnak ve Hınçak parti üyesi olan gönüllü Ermeniler 1915 ve 1918 yılları arasında Kars Akyaka ilçesine bağlı Kayaköprü köyünde yaşayan Müslüman halkı yiyecek dağıtacağız diyerek halkı su kuyusunun etrafında toplayıp, sonrada katletmişlerdir. Köye yaptığımız ziyarette yaşayan yaşlılarla sohbette 90 Müslüman halkı kurşunla katledip, sonrada su kuyusuna atmışlar. Su kuyusuna atılanlar yaşama ihtimali olmasın diye su kuyusuna atılan cenazelerin üzerine büyükbaş hayvanları öldürüp su kuyusunun içerisine Ermeniler atmışlardır. Yaşayan kimse kalmasın diye, yaşayan canlı tanıkların gösterdiği su kuyusunu köylüler sahiplenmiş ve tahrip edilmesini önlemişlerdir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Kars Akyaka İlçesi Kayaköprü köyünde bulunan su kuyusunda inceleme başlatmasını isteyen Gülbey, "Ermeni Diasporası üyelerinin 100 yılı aşkındır yaptıkları kirli propagandaların karşısını bu gerçek toplu mezarların açılması ve halkımızın gözleri önüne serilmesi ile anlatabileceğimizi düşünmekteyiz. Kars Valiliği başta olmak üzere Kültür ve turizm İl müdürlüğünü bu toplu mezar için inceleme başlatmalarını ASİMDER Genel Merkezi olarak talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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