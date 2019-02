Başkan Güler'den Emıtt ve Tahran Fuarları Değerlendirmesi

Kaynak: İHA

Van'da Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) ve İran'da düzenlenen Tahran Fuarı'nın her anlamda olumlu geçtiğini ifade ederek, "2019 yılının turizm anlamında çok iyi bir yıl olacağını düşünüyorum" dedi.31 Ocak-3 Şubat tarihinde düzenlenen EMITT ve 12-15 Şubat tarihinde düzenlenen Tahran Turizm Fuarı'na Van olarak katılım sağladıklarını ifade eden Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, her iki fuarın da Van açısından olumlu geçtiğini söyledi. İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen 12. Tahran Turizm Fuarı'nda stant açtıklarını dile getiren Güler, "Van'ı, bölgemizi ve ülkemizi tanıtmak ve aynı zamanda ilimizde organize ettiğimiz fuarların da tanıtımını yapmak amacıyla katılım sağladık. Çok verimli bir fuar oldu. Fuarda ilimizi hem Farsça hem Türkçe hem de İngilizce tanıtma şansımız oldu. Yoğun bir ilgiyle karşılaştık. İnsanların Van'a gelmesi için olumlu görüşmeler yaptık ve yaptığımız olumlu görüşmeler neticesinde bundan sonraki süreçte İran ile olan turizm bağımızın daha da güçlendiğine kanaat getirdik" dedi."Van, İran'da marka haline geldi"Tahran Turizm Fuarı'nda üst düzey protokolün Van standına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Güler, "Çok üst düzeyde protokol, standımızı ziyaret etti. İran'da Van artık bir marka haline geldi. Bu noktada esnafımızın, turizmcimizin ve otelcimizin de bundan sonra çok daha dikkatli olması lazım. Çünkü bir seviyeye gelmek kolay, onu koruyabilmek daha zor. Bu konuda herkesten ricamız, gelen İranlı misafirlerimize yardımcı olmalarıdır" ifadelerini kullandı.Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yenilenmesinin her anlamda olumlu olduğuna değinen Güler, "Kapıköy Sınır Kapısı'nın de hizmete geçmesi ile birlikte Van, yepyeni bir havaya girdi. Emeği geçen Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Fuar dönüşünde yeni kapıdan geçtik. Araçtan inmeden tüm işlemlerimiz yapıldı ve rahatça geçtik. Bu da bizleri memnun etti" diye konuştu.İran hükümeti tarafından uygulanan yurtdışı harç bedellerinin yükseltilmesi sorununun kısa sürede çözülecek bir durum olmadığını dile getiren Güler, "İran, bürokraside ağır işleyen bir ülke. Aldıkları o kararı ancak iki yıl sonra uygulayabildiler. Biz o kararı kaldırmalarını istesek, en az üç yıl sürer. O kararın kısa sürede kalkacağını zannetmiyorum. Bu nedenle ona odaklanmaktansa, onu yapacağımız paketler içerisine alarak bertaraf etmemiz gerekir. İranlıların gelmeyişinin ana sebebi sadece o değil. Şu anda İran'da ekonomi çok zor durumda. Dolar 4 bin tümenden 12 bin tümene yükseldi. Bu ekonomik dar boğazdan dolayı İranlılar gelemiyorlar. Ancak buna rağmen şu anda kapıda inanılmaz bir yoğunluk gördük. Bunun yanında Nevruz tatili nedeniyle tüm otellerimizin hemen hemen hepsi şu anda doldu. Ancak önemli olan sadece tatillerde değil, bunu 365 güne sığdırmak. Bunun için herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Bu konuda özellikle acentelerin sorumluluk alması gerekiyor. Artık otellerimizin kapıda çok fazla oda satmaması, bunun daha çok acenteler üzerinden yapılması gerekiyor. Acentelerin gidip orada tur satması ve bunu yaparken de kapıda uygulanan yurt dışı harcının da o paket içine dahil etmesi gerekiyor. İran'da 80 milyonluk bir nüfus var. İçinde dar gelirli, orta gelirli ve yüksek gelirli insanlar var. Bu noktada belki dar gelirli insanları kaybedebiliriz, ama orta ve yüksek gelirli insanları getirebiliriz. Çünkü Van'a rağbet var ve Van'da da o rağbet var. Bunu eğer iyi işlersek, yine eski forma kavuşacağımıza inanıyorum. Tabi ki burada kolektif hareket edilmesi gerekiyor. İnşallah 2019 yılında bunu yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.EMITT Fuarı ile ilgili de konuşan Başkan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:"EMITT Fuarı, farklı bir fuar. Çünkü orada dünya ile buluşma şansı oluyor. Orada da ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. DAKA, Van Büyükşehir Belediyesi ve özel sektörün de katkısı ile kolektif bir çalışma oldu. Yaklaşık 30'un üzerinde otel ve acente yer aldı. Tüm kurumlardan temsiliyet vardı. Bu da çok umut vericidir. Herkes orada olumlu bağlantı yaparak döndü. Her yıl EMITT'te 12'nci Hol'de yer alıyorduk, ama bu yıl yapılan talepler neticesinde profesyonellerin bulunduğu 7'nci Hol'de yer aldık. Bunun da artısını gördük. Geleceğe umutla bakacak verilerle döndük diyebiliriz. Gerek yurt içi gerek yurt dışı çok güzel girişimlerde bulunduk. 2019 yılında gittiğimiz iki fuar, geçmiş yıllara nazaran çok daha profesyonel, çok daha faydalı, sektör odaklı, iş odaklı fuarlar oldu. Bu anlamda 2019 yılının turizm anlamında çok iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Ben her iki fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." - VAN