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Başkan Güler: "Fatsa Balıkçı Barınağı önemli bir liman olacak"

Ordu Büyükşehir Belediyesince Fatsa Balıkçı Barınağı daha verimli kullanılması amacıyla yeniden düzenleniyor.

30.09.2019 15:08Başkan Güler:
Ordu Büyükşehir Belediyesince Fatsa Balıkçı Barınağı daha verimli kullanılması amacıyla yeniden düzenleniyor.

Barınak, Altınordu ilçesinde bulunan Kumbaşı Balıkçı Barınağı gibi düzenlenerek hem taşımacılık hem ticaret hem de balıkçılık konusunda önemli bir merkez olacak.

"Burayı çağdaş bir liman haline getireceğiz"

Fatsa Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Fatsa Balıkçı Barınağı ile deniz ticaretini canlandırmak istiyoruz ancak deniz ticaretini yapabilmemiz için bu liman yeterli değil. Bundan dolayı Fatsa Limanı'nı çok canlı bir hale getirmemiz gerekiyor. Burada ihracatı geliştirerek, limanın hakkını vereceğiz. Limanda bir takım kaçak yapılaşmaların olduğunu da gözlemledik. Bunlar Fatsamıza yakışmayan yapılar. Bu yapıları buradan hemen temizleyeceğiz. Fatsa Balıkçı Barınağı şık ve modern bir liman haline gelecek. En ince noktasına kadar limanın değerlendirmesini yapacağız. Hem taşımacılık hem ticaret hem de balıkçılık konusunda burası önemli bir merkez olacak. Fatsa limanını daha verimli bir şekilde kullanacağız" dedi. - ORDU

Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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