Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Gülsoy, 3 aylık ihracat rakamlarını değerlendirdi

Mart ayında ihracat, Covid-19 salgınının etkisiyle ülke genelinde yüzde 4,1 küçüldü.

06.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:33
Başkan Gülsoy, 3 aylık ihracat rakamlarını değerlendirdi
Mart ayında ihracat, Covid-19 salgınının etkisiyle ülke genelinde yüzde 4,1 küçüldü. Kayseri ise 3 aylık ihracat rakamlarına göre yüzde 1,3 büyüdü. Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, açıklanan ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, açıklanan ihracat rakamlarına göre "Kayseri 2020 yılı dönemi ( 3 aylık ) ihracat rakamlarında %1,3 büyümüştür. 2020 yılı Kayseri Ocak- Mart dönemi 3 aylık toplam ihracat 498.748,16 Dolar'dır. 2019 yılı aynı döneminde ise toplam ihracatımız 492.274,31 Dolar olarak gerçekleşmişti. Ülkemizde ise 2020 yılı dönemi toplam ihracat 39.310.920 Dolar'dır. 2019 yılı Mart dönemi toplam ihracat ise 40.999.251 Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu duruma göre ise ülke genelinde %4,1 küçülme gözlenmiştir." İfadelerini kullandı.

Mart 2020 ihracat verilerini değerlendiren Başkan Gülsoy, "Kayseri Dış Ticaretine göre ise 2020 yılı Mart döneminde 2019 yılı Mart ayında da olduğu gibi 1. ihracat pazarımız Irak'tır. Almanya, İsrail, ABD, Fas, Gürcistan, Bulgaristan ve Cezayir gibi ülkelerde İhracat miktarları artmıştır. " diye konuştu.

Sektörler Bazında Kayseri İhracat Oranlarını da değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "2019-2020 dönemi kıyaslandığında Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Savunma ve Havacılık Sanayii, Yaş Meyve ve Sebze, Elektrik Elektronik ve Demir ve Demir Dışı Metaller, Otomotiv Endüstrisi ve Halı ihracatında artış gözlenirken; Madencilik Ürünleri, Çelik, Deri ve Deri Mamulleri, Makine ve Aksamları ve Hububat, Bakliyat, Madencilik Ürünleri ihracatı ise azalmıştır. " dedi.

Başkan Gülsoy rakamlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, " Tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs salgınına karşı ülkemiz iyi bir sınavdan geçmiş ve geçmeye de devam ediyor. Dünya ekonomisine durma noktasına getiren salgında birçok ihracatçı ülkenin aksine bizim ihracatçı sayımız artarken, pazarlarımız da genişlemiştir. Bu denli zor bir tablo karşısında Türk Ekonomisinin ne kadar dayanıklı ve güçlü olduğunu, ihracat yapan firmalarımızın da bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağına inanıyorum. Bizler iş dünyası olarak her ne sorun olursa olsun hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, yılmadan, memleketimiz için ülkemiz için çalışmalıyız dedik ve öyle de yaptık. Aynı şekilde hatta daha fazla azim ve gayretle çalışmaya ve yolumuza devam edeceğiz. Bu salgının bitmesiyle yaşanan bu kayıplar ciddi manada tekrar telafi edilecektir. " dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Kayseri, İhracat, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Başkan Gülsoy, 3 aylık ihracat rakamlarını değerlendirdi - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Ekonomi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Sağlık Bakanlığı’nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı Ekonomi
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı
IMF, koronavirüs salgınına karşı 1 trilyon dolar hazırladı Ekonomi
IMF, koronavirüs salgınına karşı 1 trilyon dolar hazırladı
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişiyi işe alacak Ekonomi
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişiyi işe alacak
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Ekonomi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Ekonomi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı
Dev bankadan binlerce kişiyi sevindirecek hamle! Kredi kartı borçlarını erteledi Ekonomi
Dev bankadan binlerce kişiyi sevindirecek hamle! Kredi kartı borçlarını erteledi
Fitch Ratings’den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Ekonomi
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:57: New York borsası yükselişle açıldı - Ekonomi 16:52: New York borsası yükselişle açıldı - Ekonomi 16:51: TSB/Benli: Covid-19 salgını alacak sigortasının önemini artırdı - Ekonomi 16:50: Kovid-19'un Afrika ekonomisine maliyeti 270 milyar dolar olabilir - Ekonomi 16:47: Sınırları Aşan KOBİ'ler online eğitim programı başvuruları başladı - Ekonomi 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 16:24: Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi - Ekonomi 15:56: Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı - Ekonomi 14:41: IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır - Ekonomi 14:09: E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak - Ekonomi 13:38: Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak? - Ekonomi 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber