Başkan Gülsoy: "Çanakkale Zaferi unutulmayacak bir destandır"
Kayseri Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Çanakkale zaferi, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır" dedi.
17.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:08
Kayseri Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Çanakkale zaferi, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır" dedi.
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Türk milletinin bağımsızlığı için büyük fedakarlıklarla sayısız zaferler kazandığını belirten Başkan Gülsoy mesajında şunları kaydetti;
"Tarihi şan ve şerefle dolu kahraman Türk ordusunun ve yüce Türk Milleti'nin 'Çanakkale Geçilmez' nidasıyla kazandığı Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını kutlamanın gurunu yaşıyoruz. Bu büyük zafer, yüzyıllarca Türk ve dünya tarihinde unutulmayacak ve gelecek her nesile örnek olacaktır. Dünyaya karşı nasıl bir millet olduğunu kazandığı zaferlere gösteren Türk Milleti, adını tarihe yazdırmayı başarmıştır. Çanakkale'de destanlaşan bağımsızlık, beraberlik duygusunu hiçbir zaman kaybetmeyen Türk Milleti geçmişte olduğu gibi bugün de karakterinde olan bağımsızlık duygusu ile mücadele etmekte, içte ve dışta yer alan mihraklara fırsat vermemektedir. Bunun en somut örneğini 2016 yılında yaşayan milletimiz, hain darbe girişimi ile karşılamış ve çocuğuyla kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, meydanlara çıkarak kimseye boyun eğmeyeceğini güçlü sesle haykırmıştır. Şanlı geçmişimizden kuvvet alan bizler, bize emanet edilen vatanımızı canımız pahasına koruyarak gelecek nesillere bırakacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede hayat ve vücut bulmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar Türk Milletini minnet ve saygıyla anıyorum." - KAYSERİ
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Türk milletinin bağımsızlığı için büyük fedakarlıklarla sayısız zaferler kazandığını belirten Başkan Gülsoy mesajında şunları kaydetti;
"Tarihi şan ve şerefle dolu kahraman Türk ordusunun ve yüce Türk Milleti'nin 'Çanakkale Geçilmez' nidasıyla kazandığı Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını kutlamanın gurunu yaşıyoruz. Bu büyük zafer, yüzyıllarca Türk ve dünya tarihinde unutulmayacak ve gelecek her nesile örnek olacaktır. Dünyaya karşı nasıl bir millet olduğunu kazandığı zaferlere gösteren Türk Milleti, adını tarihe yazdırmayı başarmıştır. Çanakkale'de destanlaşan bağımsızlık, beraberlik duygusunu hiçbir zaman kaybetmeyen Türk Milleti geçmişte olduğu gibi bugün de karakterinde olan bağımsızlık duygusu ile mücadele etmekte, içte ve dışta yer alan mihraklara fırsat vermemektedir. Bunun en somut örneğini 2016 yılında yaşayan milletimiz, hain darbe girişimi ile karşılamış ve çocuğuyla kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, meydanlara çıkarak kimseye boyun eğmeyeceğini güçlü sesle haykırmıştır. Şanlı geçmişimizden kuvvet alan bizler, bize emanet edilen vatanımızı canımız pahasına koruyarak gelecek nesillere bırakacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede hayat ve vücut bulmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar Türk Milletini minnet ve saygıyla anıyorum." - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Güncel
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