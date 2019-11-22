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Başkan Gülsoy'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

22.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:07Başkan Gülsoy'dan Öğretmenler Günü Mesajı
Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü sevgi ve içtenlikle kutluyorum" dedi.

Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesinde, ülkelerin kalkınması ve milletlerin hayatında eşsiz bir yere sahip olan öğretmenler, bütün toplumlarca tarihin her döneminde büyük bir saygı görmüş ve öğretmenlik en saygın meslekler arasında yer almıştır. Gerek kültürümüzde, gerekse sosyal yaşamımızda çok büyük saygı ve sevgi duyduğumuz öğretmenlerimiz, hepimizin başının tacıdır. Biliyoruz ki; bizi aydınlık yarınlara ancak çocuklarımıza iyi bir eğitim sağlayacak öğretmenlerimiz taşıyacaktır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir" diyerek, öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamıştır. Bizler, "İnsanı yaşat ki Devlet Yaşasın" felsefesiyle hareket eden bir medeniyetin varisleri olarak inanıyoruz ki; kişiliğin belirlenmesinde, yetişmesinde, hayata dair kanaatlerin, düşüncelerin oluşmasında, en büyük emek öğretmenlerindir. Ülkemizin dört bir köşesinde bu önemli görevi icra ederek ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayretinde olan öğretmenlerimizin, toplumsal anlamda gereken tüm önem ve özeni hak ettikleri inancındayım. Bu vesile ile Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini hürriyet ve bağımsızlık içinde sonsuza kadar savunacak ve yaşatacak nesilleri yetiştirmek için fedakarca çalışan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, bu uğurda şehit düşen, ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - KAYSERİ

Ömer Gülsoy, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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