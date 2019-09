Başkan Gültak, Adanalıoğlu ormanlık alanında çöp topladı

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında, Adanalıoğlu Mahallesindeki ormanlık alanda çöp toplama etkinliği düzenledi. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da etkinliğe katılarak, ormanda çöp topladı.Adanalıoğlu sahili ormanlık alanda, Başkan Gültak, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, Let's Do It Vakfı, AKUT, Mersin Üniversitesi öğrencileri, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği ile yabancı ülkelerden gençler, vatandaşlar ve personelin katılımıyla temizlik yapıldı. 21 Eylül Dünya Temizlik Günü çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, farkındalık oluşturacak pankartlar da açıldı."Yıllardır bakılmayan Adanalıoğlu sahilini temizleyeceğiz"Başkan Gültak, etkinlikte yaptığı açıklamada, çevre konusunda herkesin sorumlu olduğunu belirterek, etkinliğe katılan gönüllülere teşekkür etti. Adanalıoğlu sahilinin çok hor kullanıldığına da dikkat çeken Gültak, "İnsanoğlu; dünyasına, yaşadığı yere maalesef iyi bakmıyor. Sahillerimizin bu şekilde olması kabul edilemez. Burası, geçmişte Adanalıoğlu Belediyesi'nin çöp depolama alanıymış ve yıllardır bu bölgeye kimse bakmamış. Yine bir ilki başlatıp buraları temizleyeceğiz. İş makineleri ve kamyonlarla çöpleri temizleyip, bölgeyi toprakla örteceğiz. Böylece daha temiz ve yaşanılabilir bir hale getireceğiz. Mersinlilerden ricam; pikniğinizi yapın, gezin, eğlenin ancak gittiğiniz zaman, lütfen çöplerinizi toplayıp çöp kutularına atın" dedi."Bu dünya bize miras değil, çocuklarımızın bize emanetidir"Doğanın insana ihtiyacı olmadığını vurgulayan Gültak, "Biz insanoğlu doğaya bağlı ve muhtacız. Dünyaya, çevreye ve doğaya karşı büyük sorumluluklarımız var. Zira en doğru ve en güzel temizlik; doğamızı ve çevremizi hiç kirletmemektir. Temiz ve sağlıklı bir doğa ve çevre, tertemiz bir hava, masmavi gökyüzü ve deniz, bereketli topraklar çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirastır. Bu dünyanın bize miras değil, çocuklarımızın emaneti olduğunu aklımızdan çıkarmayalım" diye konuştu.Temiz bir çevre için belediye olarak ellerinden gelen her türlü çalışmanın içerisinde olacaklarını kaydeden Gültak, "Sağlıklı, mutlu, huzurlu yarınlar için hedefimiz; çevremizi korumak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak olmalıdır. Bu tür anlamlı etkinlikler sayesinde dünyamızda daha sağlıklı bir doğa ve çevre oluşturmak mümkün olabilecektir. Unutmayalım ki, başka bir dünya yok" ifadelerini kullandı. - MERSİN