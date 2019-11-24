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Başkan Gültak'ın mahalle ziyaretleri sürüyor

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, beraberinde Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve AK Parti Akdeniz İlçe Teşkilatı üyeleriyle birlikte Civanyaylağı, Bekirde, Dikilitaş ve Akdam mahallerini ziyaret etti.

24.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:56Başkan Gültak'ın mahalle ziyaretleri sürüyor
Belediye Başkanı Mustafa Gültak, beraberinde Ali Cumhur Taşkın, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve AK Parti Akdeniz İlçe Teşkilatı üyeleriyle birlikte Civanyaylağı, Bekirde, Dikilitaş ve Akdam mahallerini ziyaret etti.

Hafta sonunda gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelen Gültak, Civanyaylağı ve Bekirde mahallelerindeki asfalt sorununa el attıklarını ifade ederek, önümüzdeki günlerde çalışmaların başlayacağını ve yağmurlar gelmeden mahallelerin asfalt sorununun ortadan kalkacağını söyledi.

Mahalle sakinlerinin dile getirdiği sorunları ve talepleri de dinleyen Gültak, yanında bulunan ilgili başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine, gerekli çalışmaların en kısa süre içinde başlatılması talimatını verdi. Ziyaretler esnasında bölgedeki gül seralarını ve zeytinyağı fabrikasını da gezen Gültak, gelecek sene 'Gül Festivali' düzenleyeceklerinin de müjdesini verdi.

"Akdeniz'i bir il gibi yönetmeye çalışıyoruz"

Mahalle sakinlerine hitabında, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, halkımızla iç içe, gönül gönüle hizmet üretme çabasındayız" diyen Gültak, "Elimizden geldiğince ve Ankara'nın da desteğini alarak Akdeniz'i ilçe gibi değil de bir il gibi yönetmeye çalışıyoruz. Kırsal-merkez mahalle ayrımı yapmadan her yere eşit hizmet götürüyoruz. Önümüzdeki sene içerisinde Akdeniz'e 13 yeni halı saha, 25 yeni basketbol sahası kazandıracağız. Basketbol sahalarından birini de Civanyaylağı Mahallesi'ne kazandırmak için planlama çalışmalarını başlattık" dedi.

"Arazilerinizi satmayın"

Bu bölgelere 1/1000'lik ve 1/5000'lik imar planlarının da geleceğini kaydeden Gültak, "Daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Buradaki arazileriniz çok değerlenecek. Sakın arazilerinizi satmayın. Yok pahasına almak isteyenler çıkacaktır. Bilginiz olsun burası lojistik depolama alanı olarak imar planında geçecek ve arazileriniz değerlenecek. Birkaç kişi ortak olup arazilerinizi firmalara kiraya da verebilirsiniz" diye konuştu.

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın da yaptığı konuşmada, "Bu bölgede yaşamış, bu bölge halkını bilen, bölgenin ve kentin sorunlarını bilen yerli ve milli bir belediye başkanı seçtiniz. Göreve geldiği ilk günden beri durmaksızın çalışarak ve her yeri ziyaret ederek halkla iç içe olan Başkan Mustafa Gültak'a çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Ali Cumhur Taşkın, Milletvekili, Akdeniz, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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