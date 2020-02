Başkan Gültak, kızının nikahını kıydı

Görev süresi içerisinde birçok çiftin nikahını kıyan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bu kez de kızı Firdevs ile Fevzi Can'ın nikahını kıydı.Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Behiye Gültak çiftinin kızları Firdevs ile Gülay ve Ercan Hasancaoğlu'nun oğulları Fevzi Can hayatlarını birleştirdi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah merasimi, kentin siyaset, sanat, akademi, iş dünyası ve bürokratlarını bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gültak ve Hasancaoğlu ailelerinin nikah merasimine gönderdiği mesajında, dünya evine giren çifti tebrik etti, sağlık, mutluluk ve her iki cihan saadeti diledi.Nikah törenine, eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, Necdet Ünüvar, Ahmet Zenbilci, Ahmet Doğru, Alpay Antmen, Cengiz Gökçel, AK Parti Genel Merkez Kurucusu Rahime Akdoğan ile parti kurucu isimleri ve Dr. Songül Kalyoncu, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile çok sayıda davetli katıldı.Nikah törenine şahitlik eden 41 kişi tek tek söz alarak, Firdevs ve Fevzi Can çiftine mutluluklar diledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, genç çifte mutluluk dileyerek, "Bu iki güzel ailenin mutlu gününde bizler de şahitlik ediyoruz. Vatanına, milletine, devletine, bayrağına sadık çocuklara sahip olmasını diliyoruz. Tekrar tebrik ediyor mutluluklar diliyorum" dediBaşbakan eski yardımcısı Yalçın Akdoğan ise "Hayatımız hep ahitler üzerine kuruludur. Evlilik bir ahitleşmedir, birbirine söz vermek, sözleşmedir. Bu uzun yolculukta hayatı paylaşmak için birbirinize söz veriyorsunuz. En kötü gününüz bugünkü gibi olsun. Birbirinizi hep sevin ve sayın. Evlilik sevgi ile başlar ancak sevgi ve saygı ile devam edebilir. Belki büyük zorluklarla karşılaşacaksınız. Sakın kızmayın. O anda bir tebessüm, tüm kızgınlıkları ortadan kaldırır. Onun için hep birbirinizi sevin, sayın. Buradaki şahitler, bir Türkiye tablosu ortaya koyuyor. Tüm siyasi partilerden, iş dünyasından, hayatın farklı alanlarındaki insanlar, yani Türkiye'ye omuz veren insanlar bugün buradalar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bu Türkiye tablosunu bir araya getirmek önemli bir meziyettir. Mustafa Gültak'ın çok güzel ve başarılı işler yapacağına inanıyorum. Genç çiftlere bir kez daha mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da yaptığı konuşmada, "İnsan, kendi kızının nikahını kıyarken, tabi farklı duygular yaşıyor. Allah, gençlerimize güzel ve mutlu bir gelecek, vatanına ve milletine hayırlı evlatlar nasip etsin. Bu güzel günümüzde yanımızda olarak mutluluğumuzu paylaştığınız, Gültak ve Hasancaoğlu ailelerini yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Mesaj göndererek mutluluğumuza ortak olan, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, uzak yakın demeden nikah törenimize katılan, tebriklerini ulaştıran herkese sevgi ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.Gültak, kızı Firdevs ile damadı Fevzi Can ve nikah şahitlerinin onayı ve imzasını aldıktan sonra, evlilik cüzdanını eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'a verdi. Akdoğan da nikah cüzdanını geline teslim etti. - MERSİN