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Başkan Gültak'tan şehit annelerine ziyaret

Başkan Gültak'tan şehit annelerine ziyaretMERSİN'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek çiçek verdi.

10.05.2020 18:55 | Son Güncelleme: 10.05.2020 19:02
Başkan Gültak'tan şehit annelerine ziyaret
MERSİN'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek çiçek verdi.
Başkan Gültak, ilçeye bağlı İnönü Mahallesi'nde yaşayan şehit Emrah Şahin'in annesi Gülay Şahin, şehit Ömer Koca'nın annesi Ayşe Koca, şehit Hüseyin Çelik'in annesi Sakine Çelik, şehit Emre Öztürk'ün annesi Beyaz Öztürk, şehit Mustafa Korkmaz'ın annesi Yeter Korkmaz'ı evlerinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Başkan Gültak ardından, 100 yaşını geride bırakan Remziye Mutlu ile Gülşan Yaman'ı da ziyaret etti. Gültak, evlatlarını vatan toprağına teslim eden şehit anneleri ile 100 yaşını geride bırakan annelere Türk Bayrağı, isimlerine özel hazırlanmış plaketler ve iğne oyalı yazmalar hediye etti.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın, şehit Mustafa Korkmaz'ın annesi Yeter Korkmaz'ı, Mesudiye Mahallesi'nde bulunan evindeki ziyaretine, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, İlçe Jandarma Komutanı Abdullah Kalaycıoğlu, AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç ile MHP Akdeniz İlçe Başkanı Mehmet Göverçile de katıldı.
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Başkan Gültak’tan şehit annelerine ziyaret

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Korkmaz, Anneler Günü, Akdeniz, Güncel, Haber

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