Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Gümrükçü, BM'nin online Covid-19 toplantısında

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen "Covid-19'a Karşı Yeni Liderlik Modelleri" konulu online seminerine katıldı.

04.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:56
Başkan Gümrükçü, BM'nin online Covid-19 toplantısında
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen "Covid-19'a Karşı Yeni Liderlik Modelleri" konulu online seminerine katıldı.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Platformu tarafından gerçekleştirilen online seminerde, korona virüs (Covid-19) salgını sonucu oluşan küresel krize karşı nasıl tepkiler verilebileceği, hükümetlerin, sivil toplum kuruluşları (STK) ve özel sektörün nasıl iş birliği halinde çalışabileceği ve Covid-19'un sürdürülebilirlik kalkınma hedefleri üzerindeki olası etkileri tartışıldı.

Türkiye 'den katılan tek belediye başkanı

BM temsilcileri, merkezi ve yerel yönetimler, STK ve iş dünyasından yöneticilerin çalışma deneyimlerini paylaştığı ve dünyanın farklı ülkelerinden 3 bin katılımcının yer aldığı seminerde, kurumsal ve yönetişim anlamında mevcut ve yeni yaklaşımlar ele alındı. Bu toplantıya online katılan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Türkiye'den katılan tek ilçe belediye başkanı oldu.

Kamu ve özel sektör işbirliği konuşuldu

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İletişim Direktörü Dan Thomas'ın moderatörlüğünde gerçekleşen online seminerde, BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J Mohammed, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi CEO'su Lise Kingo ve Unilever CEO'su Alan Jope, mevcut kriz döneminde kamu ve özel sektörün yapacağı iş birliği ile korona virüs salgınına karşı hayata geçirilecek sürdürülebilir projeler üzerine görüşlerini belirtti. Bu dönem ile ilgili liderlerin rolünün en başta umut aşılamak olduğu, oluşan krize karşı çok paydaşlı tepkiler verilmesi gerektiği, toplumun ruh sağlığının korunmasının ve genç nüfusun motive edilmesinin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca ekonomik krizin derinleşmemesi için iş güvenliği, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak mal ve hizmet üretiminin durmaması ve tedarik zincirinin aksamaması yönünde ortak çaba gösterilmesi gerektiğine değinildi.

Başkan Gümrükçü: "Bu krizi ortak mücadeleyle aşabiliriz"

Tüm dünyada halk sağlığını tehdit eden korona virüs salgını ile ilgili uluslararası bir seminere online katılmanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Başkan Gümrükçü, "BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Platformunun düzenlediği online seminerde dünyanın farklı ülkelerinden yöneticiler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldik. Karşı karşıya olduğumuz Covid-19 salgını, dünyanın farklı noktalarında yaşanan gelişmelerle birlikte ele alındı. Özellikle liderlerin ve yöneticilerin bu süreçte topluma karşı ekstra sorumluluklar üstlenmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Bizim adımıza da oldukça verimli bir seminer oldu. Kriz sürecinde alınması gereken farklı tedbirler tespit ettik. Bu krizde tek başına ayakta durmak ve krizi tek başına çözemeyeceğinin de bilincinde olmak gerekiyor. Bu yüzden bütün ülkeler birlikte mücadele etmeli. Hep birlikte mücadeleyle aşacağız çünkü yarınlar bizim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Türkiye, Çiğli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Gümrükçü, BM'nin online Covid-19 toplantısında - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi Haberler
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız Haberler
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı Haberler
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı Haberler
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı
Erdoğan’ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haberler
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi Haberler
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı Haberler
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Haberler
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira

Son Dakika Güncel Haberleri

11:20: Gaziantep'te kente giriş-çıkışlar kontrol altına alındı - Haber 11:20: Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu - Haber 11:19: Koronavirüs test kitlerinin önemli parçası Mersin'de üretiliyor - Haber 11:18: Sarıkamış nisanda beyaza büründü - Haber 11:18: 84 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu - Haber 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 10:25: Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız - Haberler 09:38: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı - Haber 09:31: Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı - Haber 09:16: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı - Haber 09:13: İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı - Haber 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber