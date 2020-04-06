Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Gümrükçü'den bir ilk daha: Entübe kutusu

Korona virüsü salgını ile mücadele eden sağlık emekçileri için maske ve siperlik üreten Çiğli Belediyesi, Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde bu kezde hayati önem taşıyan entübe kutusu üretimine başladı.

06.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:34
Başkan Gümrükçü'den bir ilk daha: Entübe kutusu
Korona virüsü salgını ile mücadele eden sağlık emekçileri için maske ve siperlik üreten Çiğli Belediyesi, Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde bu kezde hayati önem taşıyan entübe kutusu üretimine başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı tedbirin elden bırakılmadığı Çiğli ilçesinde, Başkan Utku Gümrükçü önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Daha önce üretilen maskeleri ve PVC su borularından yapılan siperlikleri hastane yönetimlerine teslim eden Başkan Gümrükçü, yoğun bakım hastaları için geliştirilmiş pleksiglass şeffaf malzemelerden üretilen entübe virüs koruma kutularının üretimini başlattı.

Entübasyon sırasında hastanın başını örten entübe kutuları, Çiğli Belediyesi tarafından hijyenik şartlarda paketlenip ihtiyaç duyulan hastanelere teslim edildi.

Halk sağlığını tehdit eden bu sürecin hep birlikte mücadele edilerek geride bırakılabileceğini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak biz de halkımızın sağlığını korumak adına ilk günden itibaren mücadelemizi azimle ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiç kuşku yok ki insanlığın karşı karşıya olduğu bu tehditte asıl kahramanlar hastanelerde insanüstü bir çabayla mesai yapan sağlık emekçilerimizdir. Bu süreçte kentimizdeki hastanelerde görev yapan sağlık emekçilerimizin ve ailelerinin her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmeye devam ediyoruz. Maske ve yüz siperliği üretiminden sonra son olarak yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere entübe kutusu üretimine başladık. Yoğun bakım ünitelerinde solunum yetmezliği çeken hastaların sayısı her geçen gün artıyor. Bu kutular tedavi aşamasında büyük rol oynayacak. Sağlık emekçilerimizi korumak ve tedavilerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu zor günlerde biz sağlık emekçilerini, sağlık emekçileri de bizleri korumak için elinden geleni yapıyor. Bu çalışmada korona günlerinde iyilik hareketinden Fatoş Dayıoğlu'na da destekleri için teşekkür ediyorum. Dayanışma ile güzel günlere ulaşacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Çiğli Belediyesi, Çiğli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Gümrükçü'den bir ilk daha: Entübe kutusu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Haberler
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haberler
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif Haberler
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı Haberler
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara! Haberler
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara!
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı Haberler
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı
Türkiye’de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya’dan sonra ikinciyiz Haberler
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
MEB’den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haberler
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil

Son Dakika Güncel Haberleri

15:21: Büyükçekmece'de TIR polis aracına çarptı, TEM kapandı - Haber 15:20: Antalya'da yaşlı adama polis yardımı - Haber 15:20: Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100 kişi eylem yaptı - Haber 15:20: Pazar yerlerine sosyal mesafe ayarı - Haber 15:20: Karatay'da sokak hayvanları unutulmuyor - Haber 15:11: Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? - Haber 15:00: Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı - Haber 14:49: Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor - Haber 14:14: Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı - Haber 13:59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak - Haber 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber