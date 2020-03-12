Başkan Gümrükçü, kadınlar için iki protokole daha imza attı
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kadınların yaşam alanlarını genişletmek ve toplumsal konumlarını güçlendirmek amacıyla Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİHEP) ile ortak iş birliği protokolleri imzaladı.
12.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:14
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kadınların yaşam alanlarını genişletmek ve toplumsal konumlarını güçlendirmek amacıyla Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİHEP) ile ortak iş birliği protokolleri imzaladı.
Kadınların hayatın her alanında daha aktif rol alması adına harekete geçen ve kadrolarında kadın sayısında önemli artışa giden Çiğli Belediyesi, kadın hakları konusunda çalışan sivil toplum örgütlerinin projelerine de destek veriyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİHEP) tarafından kadınların aile, toplum, eğitim ve iş hayatındaki haklarının korunması ve geliştirilmesi çerçevesinde hazırlanan protokoller Çiğli Belediye Meclisinde onaylandı.
Başkan Gümrükçü, alınan meclis kararı sonrası ortak iş birliği protokollerine, KİHEP Koordinatörü Zelal Ayman ve AÇEV Aile Eğitimleri Direktörü Hasan Deniz ile birlikte imza attı. İmzalanan protokole göre, 10 hafta sürecek eğitim programları ve seminerler düzenlenecek. Alanında uzman konuşmacıların yer alacağı seminerlerde, kadınlar sahip oldukları haklar ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak ve iki buçuk ay sonunda eğitim programlarını tamamlayan kişilere sertifika verilecek.
Kadınların hayatın her alanında eşit, adil ve özgürlükçü haklara sahip olması adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Kadınlarımızın yaşam alanlarını genişletmek amacıyla önemli adımlar atıyoruz. Bu bağlamda AÇEV ve KİHEP ile ortak iş birliği protokolleri imzaladık. İmzaladığımız bu protokoller doğrultusunda kadınlara; aile, sağlık, ekonomik, psikolojik, sosyal, toplumsal ve cinsiyet eşitliği konularında eğitimler ve seminerler vereceğiz. Sahip oldukları haklar ile ilgili bilgilenmelerini sağlayacağız. Bilgi birikimleri ve fikirleriyle topluma yön vermeleri için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR
Kadınların hayatın her alanında daha aktif rol alması adına harekete geçen ve kadrolarında kadın sayısında önemli artışa giden Çiğli Belediyesi, kadın hakları konusunda çalışan sivil toplum örgütlerinin projelerine de destek veriyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİHEP) tarafından kadınların aile, toplum, eğitim ve iş hayatındaki haklarının korunması ve geliştirilmesi çerçevesinde hazırlanan protokoller Çiğli Belediye Meclisinde onaylandı.
Başkan Gümrükçü, alınan meclis kararı sonrası ortak iş birliği protokollerine, KİHEP Koordinatörü Zelal Ayman ve AÇEV Aile Eğitimleri Direktörü Hasan Deniz ile birlikte imza attı. İmzalanan protokole göre, 10 hafta sürecek eğitim programları ve seminerler düzenlenecek. Alanında uzman konuşmacıların yer alacağı seminerlerde, kadınlar sahip oldukları haklar ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak ve iki buçuk ay sonunda eğitim programlarını tamamlayan kişilere sertifika verilecek.
Kadınların hayatın her alanında eşit, adil ve özgürlükçü haklara sahip olması adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Kadınlarımızın yaşam alanlarını genişletmek amacıyla önemli adımlar atıyoruz. Bu bağlamda AÇEV ve KİHEP ile ortak iş birliği protokolleri imzaladık. İmzaladığımız bu protokoller doğrultusunda kadınlara; aile, sağlık, ekonomik, psikolojik, sosyal, toplumsal ve cinsiyet eşitliği konularında eğitimler ve seminerler vereceğiz. Sahip oldukları haklar ile ilgili bilgilenmelerini sağlayacağız. Bilgi birikimleri ve fikirleriyle topluma yön vermeleri için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Çiğli, Güncel
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