Haberler » Güncel » Başkan Gümrükçü, Kemeraltı'nda üretici kadınlarla protokol imzaladı - Haber

Başkan Gümrükçü, Kemeraltı'nda üretici kadınlarla protokol imzaladı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kadınların el emeğini görünür kılıp ekonomik değer kazandırmak, yerel ve toplumsal kalkınmadaki katkısını güçlendirmek amacıyla Kemeraltı'ndaki Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)'nın işletmesini ziyaret etti, protokol imzaladı.

13.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:13Başkan Gümrükçü, Kemeraltı'nda üretici kadınlarla protokol imzaladı
Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kadınların el emeğini görünür kılıp ekonomik değer kazandırmak, yerel ve toplumsal kalkınmadaki katkısını güçlendirmek amacıyla 'ndaki Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)'nın işletmesini ziyaret etti, protokol imzaladı.

Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar ve kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünlerin satışının yapıldığı Nahıl Dükkan'da, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)'nın Genel Başkanı Şengül Akçar ve İzmir Şube Başkanı Ayşe Temiztaş, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü ağırladı. Akçar ve Temiztaş, yaptıkları çalışmalarla ilgili Başkan Utku Gümrükçü'ye bilgi verdi. Daha sonra Başkan Gümrükçü, Çiğli'nin yerelinde kadın emeğini görünür kılacak ve değer kazandıracak çalışmaların KEDV iş birliği ile yürütülmesi için KEDV Genel Başkanı Şengül Akçar ile iş birliği protokolünü imzaladı.

Toplumda kadının emeğinin, sözünün; eğitim, istihdam, ekonomik ve sosyal-kültürel alanlarda güçlendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Utku Gümrükçü, "Bu kapsamda Çiğli'de de kadını sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel olarak güçlendirecek eğitim, iş gücü destek programlarının geliştirilmesinin öncelikli gündemimizde" dedi.

Öte yandan Başkan Gümrükçü, Nahıl Dükkan'da imzalanan iş birliği protokolünün ardından Kızlarağası Hanı'nda çarşamba günleri Ege Kadın Buluşması koordinasyonu tarafından kurulan Üretici Kadınlar Pazarını ziyaret etti. Gümrükçü ayrıca, bu hafta tezgah açan Sasalı Üretici Pazarı ve Türk Kadınlar Birliği Menemen Şubesi üretici kadınlarının sergisini gezdi. - İZMİR

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Kemeraltı, Çiğli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:29 Yaban keçisi avına 23 bin lira para cezası - Haber
11:29 İş yerinden laptop çalan hırsız yakalandı - Haber
11:28 İzmir'de 252 tarihi eser ele geçirildi - Haber
11:24 Valilikten zam açıklaması - Haber
11:23 Altınordu Belediyesinden yüz güldüren çalışma - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
09:08 İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi: Muhammed Dahlan 10 milyon TL ile kırmızı listede - Haber
09:05 Çıkan yangında kardeşini son anda kurtardı - Haber
13.12.2019 11:37:01