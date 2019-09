Başkan Gümrükçü, mahalle buluşmalarına devam ediyor

Belediye binası yerine mahallelerde vatandaşla bir araya gelmeye özen gösteren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bu kez Balatçık ve Küçükçiğli sakinleriyle buluştu. Mahalle muhtarlık binalarının yanına masa koyan Başkan Utku Gümrükçü, vatandaşın oturacağı sandalyeler ve ikram aracıyla gittiği iki mahallede vatandaşın talep, öneri ve sorunlarını dinledi.Geçtiğimiz haftalarda Çiğli'nin birçok mahallesine giderek vatandaşı dinleyen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bu kez mahalle buluşmalarını Çiğli'nin nüfus yoğunluğu fazla olan mahalleleri Balatçık ve Küçükçiğli'de yaptı.Başkan Gümrükçü ilk olarak Balatçık Mahallesi'ne giderek halkın beklentilerini dinledi. Başkan Gümrükçü'ye Muhtar Fahrettin Çakıroğlu eşlik etti. Gümrükçü daha sonra Küçük Çiğli Mahallesi'ne geçerek Muhtar Ebru Kayalıoğlu ve mahalle sakinlerini dinledi. Gümrükçü'nün yaklaşık birer buçuk saat kaldığı mahalle toplantılarına her yaştan vatandaş katılarak görüş ve önerilerini bildirdi. Balatçık ve Küçükçiğli mahallelerinde dile getirilen konular arasında; tapu düzenlemeleri, otobüs güzergahları, yol asfalt çalışmaları, pazaryeri, spor alanları yer aldı.Halkın görüş ve talepleri doğrultusunda Çiğli'yi halkla birlikte yöneteceklerini belirten Başkan Gümrükçü, "Belediye makamını mahallelere götürüyoruz. Vatandaşla buluşmalarımız devam edecek. Vatandaşımızın belediyeye kadar gelip derdini anlatması yerine mahallelerimizde sokakta vatandaşımızla buluşmayı uygun buluyoruz. Talepleri de yerinde tespit ediyoruz" dedi.Tüm mahallelere eşit hizmet götürme çabası içinde olduklarını belirten Başkan Gümrükçü, mahalle sakinlerine hazırlanan projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Gümrükçü şöyle konuştu:"Vatandaşımızı birebir dinlemek için makamımızı halkın ayağına götürüyoruz. Çok sayıda mahallede bu toplantıları gerçekleştirdik. Sorun ve talepleri yerinde tespit ediyoruz. Yüz yüze görüşmenin her zaman daha iyi olacağını biliyorum. Vatandaşımızı belediyeye kadar yormadan kendileriyle mahallelerinde buluşuyoruz. Vatandaş ve belediye bir olursa, sorunlar çözülür. Kentin geleceğini oluşturuyoruz. Halkımızın taleplerini de mahallelere giderek kendim bizzat dinliyorum. Tüm mahallelere eşit hizmet götüreceğiz. Her zaman öncelik vatandaşımızındır." - İZMİR