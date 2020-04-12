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Başkan Gümrükçü, önce vatandaşlara ekmek, sonra hayvanlara mama dağıttı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, iki günlük sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtan ekiplere destek verdi.

12.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:57
Başkan Gümrükçü, önce vatandaşlara ekmek, sonra hayvanlara mama dağıttı
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, iki günlük sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtan ekiplere destek verdi. Başkan Gümrükçü, sokak hayvanlarını da unutmadı.

Hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağında vatandaşların mağdur olmasını istemeyen Çiğli Belediyesi, oluşturduğu ekiplerle sokak sokak pide ve ekmek dağıttı.

Çiğli Belediyesi Akvaryum Kafe'de Çiğli halkının yardımına yetişti. Burada üretilen pideler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekmek'ten alınan ekmekler, Çiğli'nin mahallelerinde vatandaşların evlerine ulaştırıldı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, Balatçık bölgesinde çalışan ekiplerin yardımına giderek evlerinden çıkamayan vatandaşlara bizzat pide ve ekmekleri teslim etti.

Sokak hayvanları unutulmadı

Korona virüsü tedbirleri ve iki günlük sokağı çıkma yasağı nedeniyle açlık sorunuyla karşı karşıya kalan sokak hayvanları da unutulmadı. 21 gündür belediye ekipleri ve Çiğli Hayvan Hakları Meclisi üyeleri tarafından sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokaklar, boş alanlar, kapatılan lokanta ve restoranların çevreleri başta olmak üzere kentin birçok noktasına her gün 300 kilo mama ve su bırakıldı. Ekmek dağıtımının ardından sokak sakinlerine mama dağıtan ekiplere yardıma giden Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli sınırları içinde bulunan bütün sokak hayvanlarının beslenmesini önemsediklerini söyledi.

Temizlik işleri ekipleri tam kapasite çalışıyor

Öte yandan, Çiğli'de görev yapan temizlik ekipleri de teyakkuza geçerek tam kapasite ile çalıştı. Başkan Utku Gümrükçü, iki gün sokağa çıkma yasağı nedeniyle artan evsel atıkların birikmeden toplanabilmesi için tüm ekipleri seferber ettiklerini belirtti.

Covid-19 ile mücadele ve halk sağlığı konusunda belediye olarak ciddi çalışmalar sürdürdüklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, "Korona virüsü salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündemi oluşturuyor. Bu zor günlerde Çiğli halkımızın yanındayız. Tüm ekiplerimiz görevlerinin başında. Temizlik ekiplerimiz tam kapasite ile çalışıyor. Çağrı merkezimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yetişiyor. İki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlarımızın en temel ihtiyacı olan ekmek ve pide dağıtımını sağladık. Bu çalışmalarımızı yürütürken sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Vatandaşlarımızın evlerinden çıkamadığı bu dönemde can dostlarımızın beslenme sıkıntısı yaşamamaları adına kentimizin belirli noktalarına ekiplerimiz aracılığıyla mama ve su bıraktık" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Belediyesi, Çiğli, Güncel
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