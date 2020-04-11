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Başkan Gümrükçü personellerin sağlığını unutmadı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde kamu hizmetini aksatmadan sürdüren belediye personellerinin sağlığını korumak adına önemli bir uygulamaya daha imza attı.

11.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:19
Başkan Gümrükçü personellerin sağlığını unutmadı
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde kamu hizmetini aksatmadan sürdüren belediye personellerinin sağlığını korumak adına önemli bir uygulamaya daha imza attı.

Korona virüs salgınına karşı toplumun tüm kesimlerine yönelik alınan tedbirlerin özenle hayata geçirildiği Çiğli'de, Başkan Gümrükçü'nün talimatıyla temin edilen "UV C Lamba" sistemi belediye hizmet binasında kullanılmaya başlandı. Ultraviyole ışık sistemi, ilk etapta asansörler ve kalabalık olan birimlere kuruldu. Öğle aralarında ve mesai saati bitiminden sonra çalıştırılan UV C Lamba sistemi ile hem personellerin ultraviyole ışıklara direkt olarak maruz kalması engelleniyor hem de daha steril bir çalışma ortamı sağlanıyor.

Gümrükçü: "Emekçilerimizin sağlığı önceliğimiz"

Covid-19 ile mücadele sürecinde mesai yapan belediye emekçilerinin sağlığı için de çalıştıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, "İçerisinden geçtiğimiz sıkıntılı günlerde belediye emekçilerimiz, gerek alanlarda gerekse idari binada süreci en iyi şekilde atlatmak adına insanüstü bir çabayla mesai yapıyorlar. Bu süreçte emekçilerimizin sağlığını korumak adına önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Geçmiş yıllarda halk sağlığını tehdit eden SARS ve MERS gibi virüslerin DNA yapısını bozarak, etkisiz hale getiren UV C Lamba sistemini belediye hizmet binamızda kullanmaya başladık. Bu sistem, açık olduğu alandaki virüsleri iki saat içerisinde etkisiz hale getiriyor ve ortamı sterilize ediyor. Amacımız, bu uygulama ile belediye emekçilerimizin de bu süreci enfekte olmadan sağlıklı bir şekilde geride bırakmasıdır" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Çiğli, Güncel
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